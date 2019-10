En présence de nombreux politiciens et du Grand-Duc héritier et son épouse, la foire «Home and Living» a débuté samedi, jusqu'au 20 octobre prochain. Henri Kox, récemment nommé ministre du Logement, a donné le coup d'envoi.

Luxembourg 37 1 2 min.

La construction de logements, un «effort national»

En présence de nombreux politiciens et du Grand-Duc héritier et son épouse, la foire «Home and Living» a débuté samedi, jusqu'au 20 octobre prochain. Henri Kox, récemment nommé ministre du Logement, a donné le coup d'envoi.

(SW avec Thomas Klein) - Il y a encore peu de temps, la cérémonie d'ouverture de «Home Expo» était l'occasion pour les politiciens de présenter leur programme politique. C'était particulièrement vrai l'année dernière, lorsque l'événement a eu lieu à la veille des élections législatives.

37 Photos: Anouk Antony

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony Photos: Anouk Antony

Lors de la cérémonie de cette année, qui s'est tenue samedi en présence du Grand-Duc héritier et de la Grande-Duchesse héritière, tous les regards étaient tournés vers Henri Kox et sa première apparition en tant que ministre du Logement.

Par conséquent, la pénurie nationale de logements et la hausse constante des prix des maisons et des loyers ont également été les thèmes centraux de l'événement. Dans son discours, M. Kox a comparé le logement public et abordable aux fondations d'une maison. «Nous devons construire cette fondation solidement, sinon nous risquons de fissurer la cohésion sociale», a-t-il expliqué.

Il a notamment critiqué le fait que les échecs dans la construction de logements au cours des 30 dernières années alourdissent aujourd'hui le fardeau du pays et a appelé à un effort conjoint, des municipalités et des acteurs privés pour résoudre le problème. Il a promis tout un tas de réformes cohérentes sur lesquelles ses prédécesseurs avaient déjà travaillé.

A LIRE AUSSI: Les plans du nouveau ministre du Logement

Parmi les mesures concrètes qu'il a annoncées figurent une réforme de la loi sur le logement et un nouveau pacte logement avec les municipalités. M. Kox a également suggéré que les promoteurs de projets devraient être plus responsables lorsqu'il s'agit de créer des logements abordables.

Nouvelles offres

Après les discours d'ouverture, les participants à la cérémonie ont ensuite visité les quatre salles de la foire, qui sont consacrées à tous les aspects de la vie et de la construction.

Jusqu'au 20 octobre, les visiteurs peuvent s'informer sur les offres et les nouvelles tendances dans ce domaine. Cette année, le salon a élargi son offre pour répondre à l'évolution des attentes des visiteurs.

Plus d'informations sur le site dédié à l'événement.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.