Crise énergétique

La consommation de gaz en baisse de 33% en novembre

Pascal MITTELBERGER

Jusqu'alors, il y avait l'argument d'un automne relativement doux, qui contribuait grandement à atteindre, et même dépasser, l'objectif de réduction de 15% de la consommation de gaz au Grand-Duché.

«Tout le monde doit faire des efforts en matière d'énergie» Le scénario consistant à obliger les consommateurs à réduire leur consommation pourrait être sur la table, révèle Claude Turmes (déi gréng), ministre de l'Énergie. Recourir au nucléaire ? Pas question, dit le ministre.

Mais la tendance s'est poursuivie au mois de novembre, alors que des températures de saison ont régné - au moins pour la deuxième quinzaine - et que bon nombre de ménages et collectivités ont relancé le chauffage dans les logements et bâtiments.

Ainsi, selon l'état des lieux dressé ce lundi 5 décembre par le ministère de l'Énergie et de l’Aménagement du territoire, les efforts des consommateurs - particuliers, industries, entreprises, communes... - ont porté leurs fruits.

«En novembre, la réduction correspondait à environ 33% par rapport à la période de référence des années 2017 à 2022», indique le ministère. Soit bien en deçà de l'objectif des -15%, fixé non seulement au Luxembourg mais aussi à l'échelle de l'Union européenne.

Les Luxembourgeois sont-ils devenus économes ? Mettre le sèche-linge et le four au repos, éteindre le téléphone portable et porter des vêtements chauds. Voilà comment le Luxembourg économise de l'énergie.

Pour rappel, en août la baisse était de 37%; en septembre elle était de 26%; et en octobre de 36%. Et si cela était encore nécessaire, le gouvernement rappelle qu'un tas de conseils pour réaliser des économies d'énergie sont disponibles sur le site zesumme-spueren.lu.



