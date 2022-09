Les frontaliers belges ont-ils droit à 24 ou 34 jours de télétravail? Cette question agite les esprits depuis le début de l'été. Selon la nouvelle ministre belge des Affaires étrangères, le seuil de 34 jours s'appliquerait déjà bel et bien.

Télétravail pour les frontaliers belges

La confusion règne toujours autour du quota des 34 jours

Mélodie MOUZON Les frontaliers belges ont-ils droit à 24 ou 34 jours de télétravail? Cette question agite les esprits depuis le début de l'été. Selon la nouvelle ministre belge des Affaires étrangères, le seuil de 34 jours s'appliquerait déjà bel et bien.

La ministre des Finances Yuriko Backes l'a rappelé cette semaine: les seuils de tolérance en vigueur pour les travailleurs non résidents «n'ont pas été prévus expressément pour effectuer du télétravail par un travailleur frontalier». Alors que les initiatives, comme des pétitions, se multiplient pour voir les quotas de jours de travail à domicile augmenter, une certaine confusion règne depuis le début de l'été et la fin des accords bilatéraux passés durant la pandémie.

La mise au point de Yuriko Backes sur le télétravail La ministre des Finances rappelle que les seuils de tolérance en vigueur pour les travailleurs frontaliers ne sont, à la base, pas destinés au télétravail.

Combien de jours les frontaliers peuvent-ils travailler dans leur pays de résidence sans craindre qu'une double imposition leur tombe sur la tête? En France, cette question est revenue récemment sur le tapis, avec la visite à Paris de Xavier Bettel, venu rencontrer son homologue Elisabeth Borne. Actuellement, rien ne change: le seuil est toujours fixé à 29 jours mais des discussions sont en cours pour le faire passer à 34.

Quid du côté belge? En août 2021, lors de la 11e édition du sommet Gäichel, le Luxembourg et la Belgique étaient tombés d'accord pour augmenter le quota de jours de télétravail de 24 à 34 jours. Si depuis, la mesure a été actée du côté luxembourgeois, ce n'est toujours pas le cas du côté du plat pays. De quoi donner des sueurs froides aux frontaliers belges, qui ne savent plus sur quel pied danser: ont-ils droit à 24 ou 34 jours jusqu'à fin 2022? Voilà en tout cas une «blague» belge qui ne fait plus rire personne...

Un vote à l'automne?

Début août, Benoît Piedboeuf, le chef de groupe MR à la Chambre et député-bourgmestre de Tintigny, avait interpellé le ministre belge des Finances sur le sujet. Ce dernier avait expliqué que le projet de loi était en bonne voie et qu'il suivait le processus parlementaire normal, pour être voté a priori à l'automne. Pour le député libéral, cela ne faisait donc pas de doute que le quota de 34 jours est bel et bien d'application.

Mais une question parlementaire posée courant du mois d'août par le député fédéral belge Josy Arens (Les Engagés), par ailleurs grand défenseur de la cause frontalière, est venue quelque peu jeter un pavé dans la mare.

«34 jours de travail, ce n'est pas légal»

A la question de savoir si l'administration des Finances a le droit d'appliquer un avenant qui n'est pas entériné par le Parlement fédéral, le ministre Vincent Van Peteghem lui a répondu que celle-ci «n'a en principe pas le droit d'appliquer un traité non encore entré en vigueur». Et le ministre d'ajouter: «C'est la raison pour laquelle nous ferons tout notre possible, pour que le nouvel avenant puisse entrer en vigueur dans les meilleurs délais». C'est-à-dire «dans les prochains mois», selon la précision du ministre.

Au vu de cette réponse, Josy Arens est moins affirmatif que son confrère libéral Benoît Piedboeuf au sujet du quota des 34 jours. «Voilà qui a le mérite d'être clair: actuellement, 34 jours de télétravail ce n'est pas légal», commente-t-il sur les réseaux sociaux, en recommandant aux travailleurs frontaliers de ne pas dépasser «24 jours de télétravail par an (hors autorisations covid) tant que le projet de loi autorisant 34 jours n'a pas été approuvé par le Parlement».

Un effet rétroactif à la loi

Difficile dans ce contexte pour les frontaliers belges d'être totalement sereins. Au vu de toutes les incertitudes qui planent, nombreux sont ceux qui préfèrent tabler pour l'instant sur 24 jours plutôt que 34, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises avec le fisc...

Peut-être seront-ils néanmoins un peu plus rassurés suite aux propos de la nouvelle ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib, venue en visite de travail au Luxembourg ce jeudi. Elle a confirmé à nos confrères de Paperjam que le processus parlementaire était en cours et que la loi fixant le quota de jours de télétravail à 34 serait votée «avant le terme de 2022», sans préciser de date cependant. La loi sera rétroactive au 1er juillet 2022, date à laquelle le télétravail à domicile a pris fin, a-t-elle encore précisé ce jeudi.

Les quelque 50.000 frontaliers belges n'espèrent maintenant qu'une chose: que le vote du projet de loi intervienne le plus rapidement possible.

