Encore loin des voitures volantes du Cinquième élément ou de Retour vers le futur, la conduite autonome de niveau 3 (comprenez la possibilité de ne pas garder les mains sur le volant) sera toutefois autorisée à compter du 14 juillet 2022.

Luxembourg 3 min.

Voiture autonome

La conduite sans les mains autorisée dès l’été 2022 au Luxembourg

Megane KAMBALA

C’est l’autorisation récente du système de conduite automatisée «Drive Pilot» de Mercedes-Benz en Allemagne qui a suscité la curiosité du député Max Hahn (DP) et relancé la question quant à la position du Luxembourg sur le sujet. Le dispositif permettra aux conducteurs de consulter leurs e-mails, naviguer sur Internet ou encore de regarder des vidéos sur l'écran central de leurs voitures sous certaines conditions: en cas de bouchons sur les autoroutes, avec une vitesse maximale de 60 km/h.

Ainsi, le ministre de la Mobilité et des Travaux publics François Bausch (Déi Gréng) a renvoyé de facto à sa réponse faite au député Piraten Marc Goergen en date du 7 février, laquelle précise justement que le gouvernement luxembourgeois s'efforce de mettre en œuvre la conduite autonome «rapidement et correctement».

La réponse informe également que le Luxembourg fait partie du groupe de travail réglementaire et technique de l’UNECE (la Commission économique pour l'Europe des Nations unies) au niveau international, afin de permettre la conduite autonome et d’harmoniser ses conditions et ses règles de façon globale.

En bref, le 14 janvier dernier, 53 pays signataires de la convention de Vienne de 1968, dont le Grand-Duché fait partie, ont définitivement adopté un amendement à son article 34a régissant la circulation routière suite aux propositions de l'UNECE.

L’article 34 bis établit que «l’exigence selon laquelle tout véhicule ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur est réputée satisfaite lorsque le véhicule utilise un système de conduite automatisé» une fois le système reconnu valable. Ce qui autorise de facto la conduite autonome de niveau 3 sous conditions dès le 14 juillet 2022.

La conduite autonome répartie sur cinq niveaux

Pour rappel, la conduite autonome relève de cinq niveaux:

- Pour le niveau 1, on parle d’aide à la conduite, car le véhicule contrôle la direction ou la vitesse, mais jamais les deux dans le même temps, tandis que le conducteur doit s’occuper de toutes les autres tâches de la conduite. Il est donc entièrement responsable de son attention et de ce qui se passe sur la route. De plus, il doit être prêt à prendre le relais quand le système atteint sa limite. Le régulateur de vitesse adaptatif est donc un parfait exemple du premier niveau.

- Au niveau 2, le véhicule peut accélérer, freiner et s’auto-diriger dans certaines circonstances. C’est l’autonomie partielle. Le conducteur se doit de réagir à la signalisation et au trafic et surveiller les dangers pouvant survenir.

- Au niveau 3, celui qui arrive bientôt, l’autonomie est dite conditionnelle. Le véhicule peut, si et seulement si les conditions sont réunies, s’occuper de la majorité des tâches reliées à la conduite, comprenant alors la surveillance de l’environnement immédiat. Attention toutefois, le système demandera au pilote d’intervenir si les conditions ne sont plus remplies et la personne au volant devra pour cela toujours porter une part de son attention à la route et être prête à reprendre le contrôle à tout instant.

- Concernant le niveau 4, on parle d’autonomie élevée, car même si la voiture possède toujours un volant et des pédales, aucune action ou supervision humaine n’est requise, sauf dans des cas plus complexes à l’instar d’une météo difficile ou un environnement problématique. Le conducteur peut donc reprendre et laisser le volant selon les situations.

- Enfin, le niveau 5 est celui de l’autonomie complète: sans volant ni pédales, ces véhicules peuvent fonctionner de manière totalement indépendante sur n’importe quelle route et dans n’importe quel scénario qu’un humain doit pouvoir gérer. Tout ce dont elles ont besoin, c’est d’une destination… La route sera encore longue avant ce stade.

