Luxembourg 2 min.

La complexe vaccination des sans-abris

Marie DEDEBAN Une soixantaine de personnes sans domicile ont été vaccinées contre le covid dans les locaux de la Wanteraktioun. Si le ministère de l'Intégration affirme que «tous les volontaires» ont pu recevoir une dose, la démarche se heurte à plusieurs problèmes.

Bien qu'elles ne soient pas considérées comme prioritaires, les personnes sans-abris ont eu l'opportunité de se faire vacciner contre le covid mardi et mercredi. Poursuivant la phase 6 de la campagne vaccinale, les ministères de la Santé et de l'Intégration ont mené une opération spéciale dans les locaux de la «Wanteraktioun». Les équipes mobiles ont pu injecter le vaccin à une soixantaine de personnes: 57 ont reçu le sérum à dose unique Johnson&Johnson, et six une première dose de Pfizer/BioNTech. «Habituellement, nous privilégions le vaccin à dose unique, mais ces six individus avaient moins de 30 ans», souligne le ministère de l'Intégration.

Pas de vaccin prioritaire pour les sans-abris La condition sociale des personnes n'entre pas en compte dans le rang d'accès au vaccin anti-covid. Le ministère de la Santé souhaitant toujours ne s'appuyer que sur l'état de santé et l'âge des potentiels bénéficiaires.

Si celui-ci assure que ces deux journées de mission ont suffi à «vacciner tous les sans-abris volontaires», il reste toutefois incapable de quantifier le nombre de personnes sans domicile au Grand-Duché. «C'est difficile d'en avoir une idée précise, car beaucoup d'étrangers viennent au Luxembourg seulement pendant la Wanteraktioun», relève Lynn Feith, chargée de communication pour le ministère de l'Intégration.



Impossible donc de savoir si d'autres doses vaccinales seront nécessaires, ni combien. Selon la dernière étude du Statec, 232 personnes sans domicile ont été recensées en 2021 au Grand-Duché. Un chiffre fourni par la «Wanteraktioun» et le service Premier Appel, et qui pourrait être en réalité plus important. Bien «qu'aucune nouvelle action de ce genre ne soit prévue», le ministère de la Santé assure rester «en contact étroit avec les associations». Ces acteurs de terrain permettront également d'approcher ces sans-abris après la fermeture de la «Wanteraktioun», prévue le 30 juin.

Or si cette population venait à être réévaluée, une nouvelle mission vaccinale pourrait être empêchée par le manque de doses de Johnson&Johnson. Le laboratoire américain a en effet annoncé un nouveau retard de livraison à l'échelle européenne. «Nous mènerons la campagne vaccinale suivant ces livraisons», indique la responsable communication du ministère de la Santé, Monique Putz.

A noter qu'à ce jour, 138.830 personnes disposent d'un «schéma vaccinal complet» au Luxembourg. Un nombre en constante augmentation, qui engendre notamment un recul significatif de l'épidémie au Grand-Duché. Au point que les autorités sanitaires ont décidé de ne plus publier les statistiques covid le samedi.

