Schifflange, fermeture d'une pension de famille illégale

Steve REMESCH Le propriétaire demandait des loyers compris entre 650 et 1.100 euros par mois et par chambre.

Jeudi, peu après 14 heures, le bourgmestre de Schifflange entre dans un café de l'avenue de la Libération avec des travailleurs des services sociaux et de santé, des policiers et un fournisseur de boissons. Ils viennent avec un objectif clair : fermer la maison.

En effet, six ménages, soit 13 personnes au total, vivent dans ce bâtiment dans des conditions illégales et de grande exploitation. Le propriétaire leur fait payer des loyers astronomiques, entre 650 et 1.100 euros par mois et par chambre. Il n'y a que des salles de bain communes, une douche et les semaines passent sans eau chaude ni gaz.

Les résidents ne peuvent cuisiner dans leur chambre qu'avec une cuisinière portable, ce qui est extrêmement dangereux du point de vue de la sécurité. Il n'y a pas d'extincteurs ni de sorties de secours.

Double exploitation

En outre, la maison n'étant pas meublée à des fins d'habitation, aucune des conditions requises n'étant remplie, aucun des résidents ne peut être enregistré dans la commune de Schifflange. Sur place, il s'avère que plusieurs des locataires sont enregistrés dans d'autres communes, comme la ville de Luxembourg ou Differdange.

Le propriétaire demandait entre 650 et 1.100 euros par mois et par chambre. Photo: Gerry Huberty

Non seulement ils paient des sommes exorbitantes pour avoir un endroit où dormir, mais ils versent environ 200 euros par mois à quelqu'un d'autre pour avoir le rôle d'une adresse fictive dans ces localités.

Parmi les résidents, il y a une mère avec deux enfants qui les emmène tous les jours en train à la capitale pour qu'ils puissent aller à l'école primaire.

Il est clair que ces gens sont victimes de l'exploitation de personnes qui profitent de leurs faiblesses. Les deux parties le savent : sans régularisation de la situation professionnelle, il est encore plus difficile de trouver un logement ; sans résidence permanente, il est presque impossible de trouver du travail. C'est un cercle vicieux.

Pour certaines personnes, le réseau social n'est pas assez proche et elles finissent par tomber dans l'arnaque. Les logements illégaux et les adresses fictives deviennent la dernière alternative pour ceux qui ont touché le fond, afin d'éviter un déclin social encore plus profond. Les victimes en paient le prix fort. Mais il y a ceux qui gagnent beaucoup d'argent avec la misère.

Les résidents ont déjà été relogés par la municipalité

Outre les personnes qui s'enrichissent directement, il y a celles qui profitent indirectement de ce type d'abus en fermant les yeux sur le problème. Souvent, les prêteurs et les propriétaires des locaux se contentent d'informer les locataires que les bâtiments ne sont pas adaptés à des fins résidentielles ou de sous-location.

Le bourgmestre de Schifflange se dit choqué par les circonstances dans lesquelles les villageois ont été exploités. Photo: Gerry Huberty

Il est rare que les responsables assument la responsabilité de ce qui se passe dans les bâtiments, ils se contentent de laisser l'argent continuer à rentrer. Il est compréhensible que les personnes concernées endurent l'impensable dans ces circonstances, car elles ont peur de se retrouver à la rue ou de perdre la garde de leurs enfants.

Dans le cas de Schifflange, qui a été suivi de près par le bureau d'aide sociale de la municipalité, la situation s'est bien résolue, du moins pour l'instant. Jeudi après-midi, les résidents ont été logés par la municipalité dans un site aux conditions décentes. Des soins supplémentaires seront également fournis.

Selon la loi, le propriétaire devra prendre en charge jusqu'à trois mois des coûts de relogement et d'hébergement des locataires. C'est un signal des autorités à ces auteurs que leurs actions cruelles auront des conséquences.

Droit 2019. La responsabilité de la commune Interrogé par le Luxemburger Wort, le bourgmestre Paul Weimerskirch (CSV) a admis qu'il «n'avait aucune idée de sa responsabilité dans cette affaire». «J'ai pensé qu'il suffirait de le signaler à la police judiciaire dès que j'ai eu connaissance de l'affaire». Il l'avait déjà fait. En discutant avec un conseiller juridique, il s'est rendu compte que cela ne suffirait pas. Il devait agir et par lui-même mettre fin à la situation, ce qu'il peut faire sur la base du non-respect des exigences à des fins résidentielles, considérant le règlement grand-ducal du 20 décembre 2019. Le document définit le respect minimum de certains critères pour la location. Les violations légales constatées supposent également des poursuites pénales à l'encontre des propriétaires et/ou des bailleurs pour violation du permis de construire et du plan d'aménagement de la commune.

