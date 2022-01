Une coalition du CSV et du DP prend désormais les rênes de la commune du sud.

Après une motion de défiance

La commune de Kayl/Tétange a un nouveau conseil échevinal

(S.MN. avec Maximilien RICHARD) En l'espace d'une dizaine de minutes, la commune de Kayl/Tétange a mené à terme ce qui avait commencé en décembre dernier avec le rejet majoritaire de la présentation du budget. Après le dépôt d'une motion de défiance à l'encontre du conseil échevinal, une nouvelle direction communale a été désignée lundi à l'issue d'un scrutin secret. Jean Weiler (CSV) devient le nouveau bourgmestre. Romain Becker (DP) devient premier échevin et José Goncalves deuxième échevin.

Le conseil échevinal composé du bourgmestre John Lorent (LSAP) et des deux échevins Marco Lux (LSAP) et Viviane Petry (Déi Gréng) est donc définitivement de l'histoire ancienne. La motion de censure fait suite à un coup d'éclat lors du vote du projet de budget pour l'année 2022 à la mi-décembre. L'ancien élu du LSAP Marcel Humbert, qui a siégé avec John Lorent au conseil échevinal entre 2005 et 2020, s'est joint à l'opposition et a voté contre le budget. Marcel Humbert continue à siéger au conseil communal en tant qu'élu indépendant.

