La commune de Kayl organise une collecte de fonds

L'incendie rue du Commerce à Kayl a coûté la vie à un garçon de six ans et fait dix blessés. La commune veut récolter des fonds pour aider les familles sinistrées.

Le terrible incendie qui s'est produit rue du Commerce à Kayl ce mardi a coûté la vie à un garçon de six ans et a détruit les habitations de plusieurs familles. Au total, dix personnes ont été blessées dans l'incendie. Les pompiers ont oeuvré toute la nuit ainsi qu'une partie de la matinée pour venir à bout des flammes.

Le coup du sort subi par les habitants a déclenché une vague de solidarité dans la commune de Kayl, comme l'a fait savoir la commune via Facebook. De nombreuses personnes se sont manifestées pour aider les sinistrés et faire don de matériel et de vêtements.

Dans sa publication, la commune invite les donateurs à s'adresser à elle par e-mail (commune@kayl.lu) afin de pouvoir mieux coordonner l'action et d'avoir un aperçu plus précis de ce qui a été remis et de ce qui est éventuellement encore nécessaire. Dans ce message, les bénévoles doivent mentionner leurs coordonnées ainsi que le type de don (vêtements, meubles, ...).

L'association Käl-Téiteng Hëlleft asbl est responsable des dons d'argent, poursuit l'administration de la commune. Vous trouverez toutes les informations complémentaires ici.

