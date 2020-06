Le Plan d'aménagement général (PAG) de la Métropole du fer ne sera pas débattu ce vendredi au sein du conseil communal. La Ville a décidé de postposer le scrutin tout en rappelant qu'à l'avenir les «colocations ne seront pas interdites mais réglementées».

La commune d'Esch reporte le vote du PAG

Le Plan d'aménagement général (PAG) de la Métropole du fer ne sera pas débattu ce vendredi au sein du conseil communal. La Ville a décidé de postposer le scrutin tout en rappelant qu'à l'avenir les «colocations ne seront pas interdites mais réglementées».

(ER avec NA) - Le nouveau PAG de la ville d'Esch/Alzette a déjà fait couler pas mal d'encre et notamment la section concernant la réglementation sur les colocations. Alors qu'un conseil communal devait évoquer la question ce vendredi 3 juillet, le collège échevinal a décidé de reporter le vote du plan à l'automne prochain.



«Nous espérons que le PAG sera adopté à l'unanimité», a déclaré Georges Mischo. Lors d'un point presse qui s'est tenu en fin de matinée le bourgmestre CSV a motivé sa décision par le fait qu'il espérait trouver un large consensus autour de ce PAG. «Ce plan doit être valable pour les 10-15 prochaines années, il est important de trouver un compromis, nous allons retravailler cela en accord avec l'opposition», a encore précisé le bourgmestre.

La colocation sous haute surveillance à Esch De nouvelles règles ont été établies dans le cadre de la réforme du Plan d'aménagement général (PAG) notamment au sujet de cette nouvelle forme d'habitat. Si la commune ne l'interdit pas, elle souhaite avoir un droit de regard.

Pour rappel, ce n'est pas le PAG en tant que tel qui a suscité de vives réactions mais plutôt le fait que la colocation soit particulièrement contrôlée par les autorités. Mi-juin, la Ville annonçait vouloir mettre fin à «la prolifération de chambres meublées non conformes et insalubres». Un phénomène, qui selon la majorité CSV-DP-Déi Gréng, contribue «au morcellement d'appartements et de maisons unifamiliales et à une hausse artificielle des prix de l'immobilier».

«Ma ville, ma colocation» En marge du point presse organisé ce mardi par le collège échevinal, une quarantaine de personnes ont marqué bruyamment leur opposition au nouveau PAG qui devait être adopté par la commune. Les opposants craignant l'interdiction pure et simple de la colocation au sein de la Métropole du fer.

Dans son exposé, Georges Mischo a rappelé que la commune «ne compte pas interdire la colocation mais que de nouvelles règles soient respectées à l'avenir». «La colocation dans une maison unifamiliale sera possible», avance ce dernier tout en précisant que dorénavant toute colocation devra être annoncée à la commune et que des mesures de sécurité devront être mises en place.



«Le propriétaire devra effectuer des travaux ou des transformations» pour répondre aux normes précise encore le bourgmestre avant d'insister sur le fait que «chaque locataire devra aussi signer un bail». En d'autres termes, la Ville ne ferme pas la porte à la colocation mais elle veut lutter contre la sous-location de chambres.

Vers une réglementation plus souple de la colocation Pour faire face à l'inflation constante des prix du logement, de plus en plus de jeunes ont recours à cette solution d'hébergement. Une pratique qui tend à se développer et qui devrait pousser Henri Kox (Déi Gréng) et le gouvernement à revoir la législation.

Enfin Georges Mischo a tenu à insister sur le fait que ni la mobilisation citoyenne ni les remarques de l'opposition n'ont influencé la décision du collège. Le ministre du Logement Henri Kox (Déi Gréng) compte en effet revoir la législation avec notamment un projet de loi sur le bail à loyer, dont une proposition, de réglementer la colocation, doit être sur la table avant les vacances. «Cela n'aurait eu aucun sens de voter le PAG et de devoir le modifier par la suite», conclut le bourgmestre.

