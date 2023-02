Les dons, sous différentes formes, affluent en Turquie après le séisme meurtrier. Un grand élan de solidarité s'est créé au Luxembourg pour venir en aide aux sinistrés. Illustration avec le travail fourni par deux associations turco-luxembourgeoises.

Aide aux sinistrés

La communauté turque du Luxembourg mobilisée après le séisme

Pascal MITTELBERGER Les dons, sous différentes formes, affluent en Turquie après le séisme meurtrier. Un grand élan de solidarité s'est créé au Luxembourg pour venir en aide aux sinistrés. Illustration avec le travail fourni par deux associations turco-luxembourgeoises.

Tandis que le bilan humain ne cesse de croître, les besoins sont énormes pour les millions de sinistrés du tremblement de terre qui a secoué le sud de la Turquie mais aussi une partie de la Syrie. Ainsi, depuis ce terrible lundi 6 février, la communauté turque du Luxembourg est en effervescence, et s'active de toutes parts pour venir en aide aux victimes.

C'est par exemple le cas de l'Association culturelle turco-luxembourgeoise (ACTL). L'ASBL a constaté un réel élan de générosité et de solidarité. Ses responsables, Mehmet Behlil et Abidin Karabulut, évoquent «un soutien énorme» : des dons de marchandises, mais aussi «un coup de main pour l'emballage, le transport ainsi qu'un soutien moral».

La sidération puis la mise en action

«Depuis le premier jour, nous travaillons avec l'ambassade turque, qui mène la campagne de collecte de dons», poursuit l'ACTL. Des vêtements, de la nourriture, des produits hygiéniques, des batteries, des générateurs électriques, des tentes, des sacs de couchage, des couvertures ont été réunis. «Nous estimons que plus de 150 tonnes de marchandises ont été collectées par l'ambassade de Turquie», soulignent le président et le vice-président de l'ASBL.

L'ACTL en bref L'Association culturelle turco-luxembourgeoise est une ASBL fondée voilà 30 ans. Elle «vise à promouvoir le développement des relations culturelles et sociales entre la Turquie, le Luxembourg et l'Union européenne en organisant des activités facilitant les échanges culturels telles que des conférences, des expositions, des débats et des visites culturelles», résument ses responsables, qui définissent l'ASBL comme apolitique.

Pour une autre association basée au Luxembourg, Turkuaz, il a fallu de longues heures avant de pouvoir réagir. «Nous étions tout simplement sous le choc. Certains de nos membres ont perdu des parents, des frères, des sœurs, des cousins... Jusqu'à 12 ou 13 membres de leur famille. D'autres n'ont pas été joignables tout de suite», explique Zuleyha Dalyan, secrétaire de cette ASBL d'une vingtaine de membres actifs et d'une cinquantaine d'adhérents au total.

«On a mis un jour avant d'enclencher l'aide. Au fur et à mesure, on a eu connaissance des besoins sur le terrain. Dans un premier temps, on a récolté beaucoup de vêtements chauds et des couvertures pour les enfants», poursuit la responsable de Turkuaz.

Des campagnes de collecte d'argent lancées

Du côté de l'ACTL, on peut compter sur le soutien logistique offert par l'ambassade de Turquie au Luxembourg. Cette dernière «coordonne également la communication entre Turkish Airlines et d'autres ONG locales au Luxembourg et dans les environs», précisent Mehmet Behlil et Abidin Karabulut. «En outre, plusieurs organisations, ONG, entreprises et banques ont proposé leur aide en lançant des campagnes d'aide et en partageant ensuite les dons avec nous», ajoutent-ils.

A l'ASBL Turkuaz, les moyens déployés ne sont pas les mêmes, pour une raison que Zuleyha Dalyan expose clairement. «Nous sommes une association anti-gouvernementale.» Cette opposition, depuis le Luxembourg, au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan complique les opérations, car Turkuaz n'a pas confiance dans le canal officiel d'acheminement des marchandises, via l'ambassade. «Nous avons préféré passer par la Croix-Rouge luxembourgeoise pour le matériel que nous avons récolté. Mais nous avons arrêté cette collecte rapidement et nous avons opté pour l'envoi d'argent, directement aux familles sinistrées.»

Turkuaz en bref Le centre culturel Turkuaz est une ASBL créée en 2009, avec «comme mission d'être une passerelle entre les communautés. Nous oeuvrons pour le vivre-ensemble et la cohésion sociale. Nous organisons de petits ateliers comme de grands événements, par exemple le festival de danses et de chants folkloriques Les Couleurs du Luxembourg», explique Zuleyha Dalyan.

L'ACTL a également activé ce levier de l'aide financière avec, déjà, un beau résultat. «A la date du lundi 13 février, nous avons collecté 30.000€ et en avons transféré 28.000€ à AHBAP qui est l'une des principales ONG humanitaires locales», précisent les responsables de l'association, qui nous présentent même l'ordre de transfert de la Spuerkees en guise de preuve. «Notre campagne est toujours en cours et nous transférerons régulièrement tous les montants collectés» à différentes ONG, complètent-ils.

Un seul et même but : soutenir les sinistrés

L'Association culturelle turco-luxembourgeoise tient à indiquer qu'elle n'a «plus besoin de vêtements ni de chaussures. Nous continuerons à collecter des aliments en conserve, des produits hygiéniques, des batteries de portables rechargeables, des générateurs, des tentes, des sacs de couchage, des couvertures, etc.» L'ASBL vise une aide sur le long terme: certaines marchandises collectées seront stockées dans des centres au Luxembourg puis envoyées en Turquie en fonction des demandes des partenaires sur place.



Du côté de Turkuaz, le matériel collecté mais qui n'a pas pu être distribué aux sinistrés du séisme sera vendu lors d'une prochaine brocante pour enfants au Luxembourg. «L'argent récolté sera envoyé directement aux sinistrés», précise Zuleyha Dalyan.

La communauté turque du Luxembourg, bien qu'hétéroclite, s'organise donc pour venir en aide, de différentes manières et par différents canaux, rapidement mais aussi sur la durée, aux victimes du séisme. Et c'est bien là le principal.

L'aide multiple du Luxembourg En fin de semaine dernière, le ministère des Affaires étrangères et européennes et la direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire ont annoncé une aide humanitaire luxembourgeoise à hauteur de «près d’un million d’euros à travers différents partenaires actifs dans les deux pays touchés en soutenant ceux-ci dans leurs opérations humanitaires». Par ailleurs, les ONG humanitaires luxembourgeoises que sont Handicap International Luxembourg, Care in Luxembourg et la Fondation Caritas Luxembourg prennent aussi part à cette aide internationale. Enfin, trois experts du CGDIS, membres de l'Humanitarian Intervention Team (HIT), ont été déployés sur place tandis que l'unité belgo-luxembourgeoise de l'avion militaire A400M a déjà effectué plusieurs missions.

