Berlin commémorera ce samedi les trente ans de la chute du mur. Benoît Majerus y sera. Spécialiste de l'histoire de l'Europe du XXe siècle à l'Université du Luxembourg, il relève que «la commémoration donne parfois trop lieu à recréer des frontières».

Luxembourg 27 5 min.

«La commémoration donne lieu à recréer des frontières»

Maurice FICK Berlin commémorera ce samedi les trente ans de la chute du mur. Benoît Majerus y sera. Spécialiste de l'histoire de l'Europe du XXe siècle à l'Université du Luxembourg, il relève que «la commémoration donne parfois trop lieu à recréer des frontières».

Le 9 novembre 1989 c'est une date qui évoque quoi pour l'historien que vous êtes ?



«A la chute du mur.. mais je ne l'ai pas vécue. J'avais 14 ans à l'époque et je n'en n'ai pas de souvenir. C'est arrivé par après, parce que je suis historien et parce que j'ai habité à Berlin durant deux ans. Mais c'est plus une mémoire qu'une histoire vécue.»

A Berlin, l'art bouscule l'histoire Trois décennies après la chute du Mur, les célébrations prennent bien des formes originales.

Pour les gens qui n'ont pas vécu la chute du mur, comment peut-on, avec le recul, caractériser cet épisode ? Reste-t-il un marqueur de l'Histoire?

«Oui mais c'est un monde qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Mais pendant un moment, qui était finalement assez court, le monde était divisé en deux. Il y avait un bloc occidental autour des Etats-Unis et un bloc communiste à l'Est. Aujourd'hui même mes étudiants ne peuvent plus s'imaginer qu'il y avait cette division. Même pour des gens comme mes parents qui ont vécu durant quarante ans où cette séparation a fait sens et trente ans durant laquelle elle ne faisait plus sens. Pour les gens nés entre 1920 et 1960 la plus grande partie de leur vie était déterminée par une séparation où tout était lu à travers un prisme pro-américain ou soviétique.

11 Photo: AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP

Plein d'expériences étaient bipolaires. D'une certaine manière, en habitant en Europe de l'Ouest et en adhérant au parti communiste on s'excluait un peu de la société. Et inversement en Europe de l'Est, si on était dissident, on était aussi isolé d'une certaine manière. Ce marquage n'était pas simplement politique mais il s'imprimait dans la vie quotidienne. Cette séparation était un élément structurant pour lire le monde durant cinquante ans. La chute du mur exprime la fin de cette structuration. Ça fait trente ans que nous vivons dans un monde où ça ne fait plus sens».

De l'onde de choc et des images de pans de mur ouverts que reste-t-il ?

«Ma réponse sera ambiguë. Je suis d'avis qu'avec les commémorations de la chute du mur on recrée des frontières, on refait des cartes sur lesquelles on voit la différence entre la RFA et la RDA, il y a ce récit très fort en Europe de l'Ouest sur les Européens de l'Ouest qui restent un peu des barbares parce qu'ils votent extrême droite et sont homophobes, etc. J'ai l'impression que trente ans après cet anniversaire est une manière de redire que ces gens sont différents, ce qui était le discours durant la Guerre froide. Je trouve que la commémoration donne parfois trop lieu à recréer des frontières.

Avec la chute du mur, on n'a pas arrêté de construire des murs. Benoît Majerus, enseignant-chercheur à l'Université du Luxembourg

Un autre point qui me semble important est la question de la liberté. C'était quand même une société où la liberté n'existait pas. Et il ne faut pas sous-estimer la liberté gagnée. Un Tchèque qui veut aller aujourd'hui à Paris ou qui veut créer un journal et critiquer le gouvernement peut le faire. Ce n'était pas du tout possible. Tout n'est pas rose c'est vrai mais ces libertés, ce n'est pas rien! Même si en Pologne ou en Hongrie il y a des tendances autoritaires, ces pays restent des démocraties. Une alternance est toujours possible».

Benoît Majerus Photo: Guy Wolff

Comment est le bilan finalement ?

«Dans la presse d'Europe de l'Ouest, en ce moment, il est négatif. On parle du retour des régimes autoritaires, populistes, dans les pays de l'Est. Le tableau n'est pas florissant. Je peux comprendre ces points de noirceur mais il ne faut pas oublier l'autre partie.

Le bilan social est très gris. Il y a une différenciation énorme entre ceux qui sont sortis gagnants de cette liberté et ceux qui ont perdu. Je pense qu'une partie a quand même subi un appauvrissement conséquent. Les Polonais, par exemple, ne sont plus dans un régime de pénurie globale et si un Polonais a envie de s'acheter une BMW, il peut le faire. Mais tous les Polonais n'ont pas l'argent pour le faire. Il y a bien une liberté politique mais la liberté économique n'est pas accessible».

16 Photo: AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP

Finalement n'y a-t-il pas à nouveau deux Allemagne ?

«Historiquement, ce sont des territoires différents. Il y a aussi deux Allemagne si l'on prend le nord, beaucoup plus pauvre, et le sud. Comme il y a deux Allemagne entre la Bavière et Hambourg qui est hyper pauvre.

Mis bout à bout, les murs font le tour de la Terre «Mur de Trump» avec le Mexique, «barrière de sécurité» entre Israël et la Cisjordanie, clôtures autour des enclaves espagnoles au Maroc. Le mur de Berlin devait être «le dernier» mais, trente ans après sa chute, les murs ne cessent de se dresser en réponse aux défis de la mondialisation.

C'étaient déjà d'autres territoires avant la chute du mur. La Prusse a toujours été un territoire plus agricole, moins urbain. Le parti socialiste était fort en Rhénanie et dans la Ruhr, pas en Prusse. En tout cas pas dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Ces frontières qui existaient avant le mur reposaient déjà sur des réalités qui existaient avant et qui existent aussi après. L'Allemagne de l'Est est moins urbanisée. C'est normal qu'au niveau des réalités sociales ce soit aussi différent».

On parle de la chute du mur mais tant d'autres se construisent dans le monde...

«Le plus grand mur qu'on est en train de construire avec beaucoup plus de morts qu'à Berlin, c'est celui de la Méditerranée. Dans l'Antiquité, elle liait les civilisations. On en a fait un mur qui n'est plus franchissable. Sans oublier tous les murs que l'on a construits dans l'Union européenne avec la crise des réfugiés, en République tchèque, en Hongrie, etc. Avec la chute du mur, on n'a pas arrêté de construire des murs.»