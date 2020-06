De nouvelles règles ont été établies dans le cadre de la réforme du Plan d'aménagement général (PAG) notamment au sujet de cette nouvelle forme d'habitat. Si la commune ne l'interdit pas, elle souhaite avoir un droit de regard.

Luxembourg 2 min.

La colocation sous haute surveillance à Esch

Eddy RENAULD De nouvelles règles ont été établies dans le cadre de la réforme du Plan d'aménagement général (PAG) notamment au sujet de cette nouvelle forme d'habitat. Si la commune ne l'interdit pas, elle souhaite avoir un droit de regard.

Avec l'adaptation de son nouveau PAG, la commune d'Esch-sur-Alzette a pris différentes mesures pour lutter contre les abus au niveau du logement. Dans un communiqué, la Ville annonce vouloir mettre fin à «la prolifération de chambres meublées non conformes et insalubres». Un phénomène, qui selon les responsables eschois, contribue «au morcellement d'appartements et de maisons unifamiliales et à une hausse artificielle des prix de l'immobilier».

La cohabitation se trouve donc clairement dans le viseur de la majorité CSV-DP-Déi Gréng. Mais pour cette dernière, il n'est pas question de mettre fin à ce type d'habitation. Elle souhaite par contre à l'avenir que de nouvelles règles soient respectées. «Dorénavant, il faut adresser une demande de cohabitation à l'administration», annonce la Métropole du fer. La commune, dirigée actuellement par la coalition CSV-DP-Déi Gréng, se réserve le droit d'accepter ou non la demande.

Vers une réglementation plus souple de la colocation Pour faire face à l'inflation constante des prix du logement, de plus en plus de jeunes ont recours à cette solution d'hébergement. Une pratique qui tend à se développer et qui devrait pousser Henri Kox (Déi Gréng) et le gouvernement à revoir la législation.

Du côté de l'opposition, le LSAP, par la voix de son président Steve Faltz, regrette qu'une analyse au cas par cas des demandes soit «source de décisions arbitraires, voire discriminatoires». Et les socialistes eschois de mettre en avant une approche plus «progressiste» qui «devrait au contraire favoriser les nouveaux types d'habitat collectif».

Preuve que la colocation est devenue tendance, la Société nationale des habitations à bon marché entend prochainement développer ce type de logement. Des appartements partagés doivent ainsi voir le jour à Belval-nord (5 appartements pour un total de 22 chambres) ou dans le nouveau village d'Elmen (trois appartements pour 19 chambres).

Enfin du côté du gouvernement, Henri Kox (Déi Gréng) ne cache pas son intention de revoir la législation à ce sujet. «Une proposition, de réglementer la colocation sur le marché locatif privé fait partie du projet de loi sur le bail à loyer», précise le ministère du Logement. En modifiant la loi, la colocation serait ainsi facilitée aussi bien pour les locataires que pour les propriétaires privés.

