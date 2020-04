Avec une circulation réduite à son strict minimum, les éboueurs de la capitale ont, en moyenne, gagné trois heures sur chacune de leurs collectes. Un gain de temps pas forcément synonyme d'allègement des tonnages.

La collecte des ordures plus rapide que jamais

Rues débarrassées de leurs habituels bouchons, trottoirs libérés du flux des piétons, un silence de cathédrale : aucun doute, depuis le 16 mars, le quotidien des éboueurs de la capitale a changé. «Nous travaillons plus facilement, plus rapidement et les déplacements se font à une vitesse inédite», constate, encore étonné, Marc Weber, chef du service hygiène pour la Ville de Luxembourg. La tournée est faite si vite que la pause médiane accordée jusqu'alors a même pu être supprimée...

«C'est clair, sur la tournée quotidienne, on a gagné trois heures. Fini les ralentissements», se satisfont les équipes sur le terrain. Et cette vérité ne concerne pas seulement le ramassage au fil des rues de la capitale, elle est aussi valable quand le camion-poubelle file déverser son contenu. Les routes menant vers les décharges ou à l'incinérateur Sidor, à Leudelange, n'ont jamais été aussi dégagées. De quoi ravir les 24 chauffeurs et la trentaine de rippeurs au service des 122.273 habitants. Le circuit des tournées a même été rallongé, par endroit, pour gagner en efficacité et mobiliser moins de moyens pour un service équivalent.



Pour les citoyens, par contre, rien n'a changé ou presque. Seules les tournées à la demande sont désormais refusées. Vidange des containers publics (verre, papier, vêtements, batteries), prise en charge des poubelles ordinaires, collecte des recyclables se poursuivent en porte-à-porte comme d'habitude, covid-19 ou pas. «Nous avons remarqué une légère augmentation de la part de ces déchets recyclables d'ailleurs, note Marc Weber. Il faut dire qu'il y a plus de monde dans les maisons. Les étudiants, notamment, sont revenus vivre avec leurs parents, ça joue.»

Par contre, le service hygiène ne dispose pas encore de suffisamment de recul pour dire si le tonnage global de déchets a diminué avec la crise sanitaire. Clairement, les bennes sont moins voraces dans les quartiers d'activité ou d'affaires, mais c'est aussi en partie compensé par la consommation à domicile. «Il y a donc une répartition différente que par le passé : plus chez les résidents, moins côté professionnels.»

Le traitement des déchets hospitaliers prend du poids En quelques semaines, les volumes collectés auprès des hôpitaux, laboratoires et autres centres de soin ont augmenté de plus d'un tiers. Un grossissement qui s'explique aussi bien par l'augmentation du nombre de patients traités que l'emploi de plus de protections par les soignants.

Le changement, c'est dans leur mode même de fonctionnement que les éboueurs l'ont perçu. Désormais, les équipes sont fixes avec un trio camion-chauffeur-rippeur qui ne change pas. Au 48, route d'Arlon, le réfectoire collectif n'est plus accessible.

Idem pour les vestiaires du service hygiène qui ont été fermés. Trop exigus compte tenu des nouvelles règles de distanciation. Aussi, désormais, les salariés ont rendez-vous pour se changer dans les vestiaires du stade Josy-Barthel et de la piscine voisine. «Les agents ont également interdiction de se rassembler dans la cabine du camion», souligne le chef de service. Plus personne n'accompagne donc le conducteur quand il va vidanger sa benne.

Ordre a également été donné de ne pas se rapprocher des particuliers. Et si les personnels disposaient déjà des gants pour protéger leurs mains, la Ville a mis à disposition de chaque équipage des bidons d'eau et de savon pour se laver les mains ou toute partie du corps «autant de fois que souhaitable». Mais aucun masque n'a été considéré comme utile en guise de protection.

Le changement, c'est aussi dans le regard de la population que les éboueurs l'ont mesuré. Il y a ces petits mots de remerciement accrochés aux bacs, ces petites phrases d'encouragements lancées à la volée, ces gestes de sympathie adressés derrière les fenêtres. «Les agents sont considérés autrement. Mieux. Ils nous l'ont fait savoir : il y a de la fierté à assurer un travail essentiel pour tout le monde alors que le risque reste là.» Un respect qu'il serait bon de voir perdurer une fois le confinement achevé.

Quoi de neuf à compter de lundi? Il n'y a pas que les chantiers de construction qui reprennent dès le 20 avril, le Centre de recyclage de la capitale (route d’Arlon) aussi. Les installations rouvriront au public, du lundi au vendredi de 10h à 16h (hors déchets de jardinage). Le port d’une protection buccale (« Mundschutz ») est désormais obligatoire sur tout le site. A ce sujet, la collecte gratuite et sur commande des déchets de jardinage ligneux reprend elle aussi, lundi prochain. Il suffit d'adresser sa demande au 4796 3640 ou par courriel à hygiene@vdl.lu .

