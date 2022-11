Le passage de Christophe Origer du CSV à Déi Gréng a redistribué les cartes au sein du conseil communal. La coalition veut continuer sans majorité.

La coalition perd la majorité à Echternach

Volker BINGENHEIMER Le passage de Christophe Origer du CSV à Déi Gréng a redistribué les cartes au sein du conseil communal. La coalition veut continuer sans majorité.

Après le passage de l'actuel conseiller communal CSV Christophe Origer chez les Verts, le conseil communal d'Echternach s'apprête à traverser une période de turbulences. Le CSV, réduit à deux conseillers, a perdu sa majorité avec le LSAP. Il va maintenant tenter de passer d'une manière ou d'une autre les sept mois qui le séparent des élections communales. «Ce sera difficile», admet le bourgmestre CSV Yves Wengler.

Mercredi soir, Christophe Origer, juriste de 29 ans, avait annoncé qu'il rejoignait le groupe des Verts au conseil communal. Il a évoqué comme raison un éloignement progressif dans ses relations avec les chrétiens-sociaux, dont il a été membre pendant 15 ans. «Au fil du temps, il est devenu de plus en plus difficile de devoir mettre mes convictions personnelles de côté», explique Origer. Au sein du conseil communal d'Echternach, il s'est senti de plus en plus lié à l'opposition.

«J'aurais davantage recherché le consensus»

Le DP et Déi Gréng ont critiqué sévèrement la politique d'information du bourgmestre Yves Wengler, en lui reprochant des «déclarations malhonnêtes». Lors de cet échange, Christophe Origer s'est senti assis entre deux chaises. «Je ne veux pas dire que le bourgmestre a tout fait de travers. Mais je n'ai pas pu me faire à l'idée du ton employé au sein du conseil communal. J'aurais davantage cherché le consensus», estime Origer.

Christophe Origer a pris une décision lourde de conséquences pour la politique communale d'Echternach. Photo: ORT Müllerthal

Déi Gréng sort renforcé de cette alternance. Avec quatre conseillers, leur groupe devient la plus grande force. En fait, les Verts pourraient déposer une motion de censure lors du prochain vote du budget et tenter de renverser le collège échevinal CSV-LSAP. La loi sur les communes met toutefois un frein à cela : lors d'un budget pour l'année des élections communales, une motion de censure n'est plus autorisée.

Le bourgmestre en appelle aux membres du conseil

Pour le budget, Déi Gréng, avec son poids électoral accru, veut néanmoins intervenir et poser des exigences, déclare Carole Zeimetz, présidente de la section locale. Elle se réjouit de l'augmentation de la fraction et fait l'éloge de Christophe Origer, «un politicien communal sociable, bien formé et très engagé».

Ce sera difficile", confesse le bourgmestre CSV Yves Wengler. Photo: Chris Karaba

Avec la perte de ce siège décisif, la coalition CSV-LSAP est désormais dans l'embarras. Dans les mois qui précèdent les élections, le bourgmestre doit encore faire adopter par le conseil municipal des décisions concernant le développement futur du Campus Gare et le budget 2023.

«J'espère que les membres du conseil sont conscients de leur responsabilité envers les citoyens», déclare Yves Wengler. Pour lui, la décision de son ancien collègue de parti s'est dessinée entre les lignes. «Il n'y a certes pas eu de querelles. Mais il ne nous a pas échappé que Christophe Origer était plus proche de l'opposition que de nous sur certains points».

Pour le tout nouveau politicien des Verts, il ne fait aucun doute qu'il participera aux élections de juin sur la liste de son nouveau parti. Déi Gréng entend y défendre la force qu'ils ont acquise. Selon Carole Zeimetz, ils se présentent aux élections avec l'ambition de rester le groupe parlementaire le plus fort et d'avoir le fauteuil de bourgmestre.

