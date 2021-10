De nombreux patients vaccinés contre le covid ont la désagréable surprise de n'être remboursés qu'à 80%. La Caisse nationale fait son mea culpa et promet un remboursement intégral, y compris à rebours.

Lutte anti-covid

La CNS remboursera bien 100% de la vaccination

Patrick JACQUEMOT De nombreux patients vaccinés contre le covid ont la désagréable surprise de n'être remboursés qu'à 80%. La Caisse nationale fait son mea culpa et promet un remboursement intégral, y compris à rebours.

Oh, ce n'était pas grand-chose. Mais à l'heure où le gouvernement luxembourgeois entend (re)booster la campagne vaccinale anti-covid, la colère exprimée par certains assurés devait être éteinte au plus vite. Pourquoi, alors que la gratuité de la vaccination anti-covid est promise, la CNS ne remboursait-elle pas entièrement les consultations faites dans ce but en cabinet médical? Même pour quelques euros, la question financière pouvait faire hésiter certains. Aussi, la Caisse nationale de santé a-t-elle décidé de tout remettre en ordre au plus vite.

Le président de la CNS, Christian Oberlé l'a assuré lundi matin au micro de RTL. Oui, celles et ceux qui iraient chez leur médecin ou leur pédiatre recevoir une dose anti-covid verraient bien l'acte être remboursé à 100%. Une assurance qui arrive alors que voilà maintenant près d'un trimestre que près de 148 généralistes et spécialistes de la petite enfance sont autorisés à procéder à la vaccination.

Cette campagne a déjà permis d'administrer 8.700 doses depuis début août. A mettre en parallèle avec les 802.000 doses diffusées en dix mois.

Pour les patients qui n'auraient vu leur consultation dédommagée qu'à 80%, le président de la Caisse nationale de santé a assuré une compensation rapide. Ainsi, la gratuité universelle du sérum anti-covid et de son injection sera bien une réalité. Que ce soit dans les trois centres de vaccination ouverts (Limpertsberg, Esch et Ettelbruck), auprès des deux Vacci-bus en service ou via les équipes mobiles officiant aussi bien dans les maisons de retraite qu'auprès de certains lycées du pays.

