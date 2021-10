Un QR code permettra de se faire rembourser plus vite ses consultations chez le médecin. La plateforme digitale présentée mercredi par le gouvernement vise à faciliter la vie des assurés.

La CNS accélère le remboursement des soins

Thomas BERTHOL Un QR code permettra de se faire rembourser plus vite ses consultations chez le médecin. La plateforme digitale présentée mercredi par le gouvernement vise à faciliter la vie des assurés.

Moins de paperasse et un délai de remboursement plus court pour les assurés grâce à un QR code. Tout cela sera désormais possible grâce à l'application CNSapp. Présentée mercredi par le ministre de la Sécurité sociale, la plateforme est désormais téléchargeable. Mais, il faudra encore être un peu patient avant de bénéficier des avantages du nouveau système qui ne sera 100% opérationnel qu'à partir de fin 2021. Son usage permettra d'accélérer le remboursement des actes médicaux facturés aux quelque 900.000 assurés de la CNS.

Il s'agit d'une première étape n'a pas manqué de rappeler Romain Schneider (LSAP). L'objectif étant de mettre en place le paiement immédiat direct en 2023. Les malades n'auront alors plus à avancer de frais à leur généraliste, dentiste ou autre professionnel de soins conventionné avec les différentes caisses de santé luxembourgeoises.

Le modus operandi retenu pour cette étape 2021 est on ne peut plus simple. Dans un premier temps, les médecins doivent imprimer leurs mémoires d'honoraires avec un QR code. Puis déposer ce document électronique sur une plateforme dédiée. La Caisse nationale de santé récupère alors l'objet sur son serveur avant de le traiter, toujours informatiquement. A ce sujet, le ministre a assuré que la digitalisation des procédures n'entraînera pas de suppression de postes au sein de la CNS. Annonce faite ce jeudi au micro de 100,7.

Passé une période de rodage, le système devrait permettre de rembourser les frais de l'assuré (moins sa propre contribution) en une semaine. Un gain de temps considérable en comparaison avec les délais actuels que la crise covid n'a fait qu'allonger, parfois jusqu'à deux mois. À partir de 2023, le remboursement pourrait même être validé en deux jours.

Deux appli en service Deux applications pour se faire rembourser avec un QR Code existent donc désormais. Contrairement à l'application Gesondheets, celle de la CNS permet de prendre rendez-vous avec la Caisse nationale de santé et d'entrer en contact avec un référent sans avoir à se déplacer à l'un des guichets CNS.

La nouvelle application permettra aussi de transférer ses certificats médicaux à qui de droit ou procéder à des transferts de fonds vers l'étranger.

Pour que le dispositif CNSApp gagne en pertinence, il conviendra non seulement qu'un maximum de patients adoptent ce dispositif, mais que les médecins aussi déploient le système informatique préconisé par l'agence e-santé. «Il est dans notre intérêt que les médecins communiquent davantage avec nous via le réseau Health-Net et de manière bien sécurisée», assure le président de la CNS Christian Oberlé.

Selon ses estimations, le passage de la Caisse de santé au 100% numérique économisera «l'envoi de 15 millions de documents par an». Mais celles et ceux qui ne se sentiraient pas près d'adopter ce système pourront toujours recourir à l'envoi de leurs factures de santé en version papier.





Graphique CNS





