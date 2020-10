La CNS a pris en charge près de 3,1 milliards de dépenses

Jamais la Caisse nationale de santé n'aura protégé autant de monde. Dans son rapport annuel 2019, la CNS compte plus de 879.000 affiliés. Soit une augmentation de 2,5% en un an.

Quand le Luxembourg prend froid, la Caisse nationale de santé tousse. Et ces derniers mois l'institution en place depuis onze ans a connu quelques belles poussées de fièvre. Au point que cet été, la plus grande inquiétude régnait sur son état de santé (autrement dit ses finances). Il y a peu, le ministre de tutelle Romain Schneider a pu rassurer son monde : la CNS a conservé suffisamment de tonus (de réserves donc) pour assurer des charges 2020 plus lourdes que jamais. Et cela la CNS le doit certainement à son bon bilan pour 2019. En effet, l'année s'était clôturée avec un solde positif de 79,4 millions d'euros.

La Caisse, l'an passé, aura géré un budget d'un peu plus de trois milliards d'euros. Une somme utile aussi aux remboursements des arrêts de travail pour maternité, accidents (notamment du travail) mais aussi aides aux personnes dépendants. Et l'an passé, elle a pu prendre sous son aile 879.932 assurés. Soit une augmentation de 2,5% en un an. Un nombre d'affiliés dont 35% ne résident pas au Grand-Duché. Soit 311.874 assurés.

Plus de monde et plus de travail. Et l'avalanche de chiffres dans le rapport annuel 2019 que vient de publier la Caisse le prouve: 7.300 emails reçus chaque mois via l’adresse cns@secu.lu (contre 6.000 en 2018), 761.398 certificats d’incapacité de travail pour maladie et accident saisis, 258.513 chèques émis par les 16 agences de la CNS dans le pays (une augmentation de 2,8%).

Toujours côté remboursements, environ 4,96 millions de factures ont pu être remboursées aux assurés sur douze mois, dont 1,6 million grâce à un nouveau dispositif de lecture optique.

De quoi engendrer au final pour près de 3,1 milliards d'euros de dépenses pour la seule partie assurance maladie-maternité. Soit 225,9 millions de plus que l'année précédente.





