A la frontière belge

La clôture installée pour la peste porcine bientôt enlevée

En 2019, une clôture d'un kilomètre de long a été érigée le long de la frontière belge. Elle devrait être démontée d'ici l'été.

(m. m. avec Glenn SCHWALLER) - L'excitation était grande lorsqu'une clôture de protection de sept kilomètres a été érigée le long de la frontière belge entre Sterpenich et Niederkerschen en 2019. Les esprits s'étaient échauffés surtout sur son tracé, notamment dans la commune de Niederkerschen.

Une telle clôture a été installée dans le but d'intercepter les sangliers et empêcher ainsi la peste porcine africaine, qui avait auparavant causé plusieurs cas d'infection en Belgique, de passer au Luxembourg.



Trois ans plus tard, la clôture de protection est toujours en place. Mais c'est sur le point de changer. Le ministère de l'Agriculture prévoit de démanteler la clôture dans les semaines à venir. Elle devrait enfin appartenir au passé d'ici le début de l'été au plus tard, selon le ministère interrogé par le Luxemburger Wort.



Des primes toujours versées

Alors que la clôture de protection, dont l'installation a coûté près de 600.000 euros, va bientôt disparaître, les primes pour chaque sanglier tué resteront en place comme mesure contre la propagation de la peste porcine.



Ainsi, une «prime sanitaire» de 100 euros continuera d'être versée pour chaque sanglier tué dans la zone blanche spécialement créée le long de la clôture à la frontière belge.

Une autre prime, qui s'applique à l'échelle nationale et prévoit un paiement de 50 euros par sanglier abattu de moins de 30 kilogrammes, a été prolongée jusqu'au 1er janvier de l'année prochaine, selon le ministère de l'Agriculture.

Aucun cas de peste porcine au Luxembourg

Chaque sanglier mort trouvé dans ce pays est toujours examiné par l'inspection vétérinaire pour une éventuelle infection. Aucun cas de peste porcine n'a pour le moment été découvert. Le Luxembourg est donc encore épargné par la maladie virale contagieuse.

Il n'y a pas non plus de cas récents de la maladie infectieuse connus dans la région frontalière voisine. Cependant, ce n'est pas une raison pour être négligent, prévient le ministère de l'Agriculture. «Le danger n'est pas encore complètement écarté car des cas de peste porcine se sont produits dans l'est de l'Allemagne et en Italie dans la région de Gênes», a indiqué le ministère.

Pour cette raison, la «Task Force Peste Porcine» spécialement créée dans le cadre de la lutte contre la peste porcine ainsi que la coopération transfrontalière avec les pays voisins et au sein de l'UE continueront d'exister, selon des sources officielles.



