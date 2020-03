Alarmée par la situation de crise actuelle, la Confédération luxembourgeoise du commerce (clc) enjoint les consommateurs à maintenir leur fidélité aux commerces. En outre, la clc préconise des délais de paiement des loyers de plusieurs mois, voire des réductions.

Luxembourg 2 min.

La clc appelle à l'achat en ligne et au gel des loyers

Alarmée par la situation de crise actuelle, la Confédération luxembourgeoise du commerce (clc) enjoint les consommateurs à maintenir leur fidélité aux commerces. En outre, la clc préconise des délais de paiement des loyers de plusieurs mois, voire des réductions.

(JFC) - Face à la «situation alarmante» de l'arrêt total des activités de certaines entreprises, la clc appelle les consommateurs à «maintenir leur fidélité aux commerces luxembourgeois» en continuant à «acheter chez eux, en ligne lorsque c'est possible.» Réuni ce lundi en vidéoconférence, le conseil d'administration a d'abord rendu un «hommage appuyé» aux membres de la clc «présents sur le terrain, en première ligne» pour assurer le service à la clientèle, avant de lancer un appel du pied au gouvernement.

Si le groupe de pression «se félicite des mesures déjà prises», il place «beaucoup d'espoir» dans le futur «plan de stabilisation» qu'annoncera mercredi Franz Fayot (LSAP), le ministre de l'Économie. Clairement, pour la clc, il faut «agir vite et fort», car «sans aides directes conséquentes, les faillites d’entreprises et d’indépendants risquent de se multiplier à un rythme élevé». Dans cette optique, la clc appelle les bailleurs des surfaces commerciales louées aux entreprises à «leur accorder des délais de paiement de plusieurs mois, voire des réductions, pour les loyers des périodes sans chiffre d'affaires».

Gros rabais de la Ville sur la location de ses magasins Pour venir en aide au commerce de l'hypercentre et de la gare, la Ville de Luxembourg lance ce mercredi sa nouvelle offre pour louer deux pop-up stores à prix très attractifs. Les «jeunes qui ont de bonnes idées» seront prioritaires.

Ce faisant, la clc rejoint David Wagner et Guy Foetz, conseillers communaux déi Lénk à Luxembourg-Ville, qui ont adressé ce lundi une proposition à la Ville visant à «renoncer aux loyers des locaux de commerce lui appartenant», et ce, «durant toute la période de fermeture obligatoire des magasins.» Mus par le même souci de soutenir les entreprises et indépendants dans la crise sanitaire actuelle, Wagner et Foetz lancent également «un appel aux propriétaires privés des locaux commerciaux de la capitale à réduire leurs loyers, voire à y renoncer entièrement.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.