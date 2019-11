Déjà installée tout près de l'aéroport, la police pourrait rapidement disposer d'une cité deux fois plus grande si l'Etat rachète le complexe voisin. «Une occasion à ne pas rater», explique André Bauler qui présentera sous peu le projet de loi à la Chambre.

La Cité policière va doubler de surface au Findel

Maurice FICK

Ce n'est pas un secret, la police grand-ducale a besoin de personnels et, du coup, de locaux, pour les accueillir. Et la situation devrait s'améliorer dès l'année prochaine. Le ministre de la Sécurité intérieure, François Bausch (Déi Gréng) l'avait promis fin juin, les effectifs policiers seront étoffés «comme jamais jusqu'ici» de 2020 à 2022 inclus. «Plus de 100 policiers supplémentaires seraient recrutés par an», avait glissé le ministre.

De nouveaux effectifs qui connaîtront une Cité policière deux fois plus imposante qu'à l'heure actuelle. Inaugurée en septembre 2012 par le grand-duc Henri qui lui donna son nom, l'actuel siège de la direction générale de la police, occupe un complexe de 24.000 m2 dont 14.500 m2 de bureaux, route de Trèves au Kalschesbreck.

Le complexe A avait été acquis par l'Etat en octobre 2015. Comme l'immeuble voisin construit en 2009, se libère en cette fin d'année, l'Etat est prêt à mettre 108 millions d'euros sur la table pour l'acquérir.

Raisons stratégiques, site pratique

«Il a été estimé que c'est le prix juste», pose le président de la commission parlementaire des Finances et du Budget qui s'est réunie ce lundi matin pour discuter du projet de loi 7463 autorisant le gouvernement à acquérir l'immeuble. Au sortir de la réunion, André Bauler (DP) est d'avis que «c'est une occasion à ne pas rater» pour des raisons stratégiques.

Vu la démographie galopante au Luxembourg, «les besoins de la police en personnels et en missions sont croissants» et cet achat lui permettrait de «rester sur un site où elle est déjà localisée». Logiquement, la police pourrait dès le début 2020 abriter deux fois plus de personnels dans sa Cité. Lors de son inauguration, 450 personnes travaillaient depuis 2010 dans les bureaux du complexe A.

Voté (ou pas) avant le 22 novembre

Aucun chiffre n'est avancé pour l'heure sur les effectifs ou services qui pourraient être installés dans le complexe B mais fait est qu'il dispose d'une surface de bureau identique (14.560 m2) et d'une surface d'archives et annexes de 4.350 m2. Les bâtiments sont d'ailleurs reliés par le parking en sous-sol.

Le projet de loi est quasi prêt puisqu'André Bauler prévoit de présenter son rapport devant la commission des Finances dans une semaine, le lundi 11 novembre et «devant la Chambre des députés pour vote, dans la semaine du 18 novembre».

L'ancien rapporteur du budget est au moins aussi pressé que la police puisqu'il sait que les 108 millions d'euros pour ficeler l'achat immobilier sont imputables au budget de l'Etat de 2019 qui avait été voté en avril.