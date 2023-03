L'administration des ponts et chaussées veut ouvrir le pont de Wormeldange le matin en direction du Luxembourg.

Amélioration en vue

La circulation sur le pont de Wormeldange est modifiée

Volker BINGENHEIMER L'administration des ponts et chaussées veut ouvrir le pont de Wormeldange le matin en direction du Luxembourg.

Une solution est en vue afin d'atténuer les embouteillages qui se produisent tous les matins sur la Moselle en raison de la circulation sur une seule voie sur le pont de Wormeldange, entre le Luxembourg et l'Allemagne. À partir du lundi 27 mars, le pont sera ouvert le matin en direction du Luxembourg, ont annoncé l'administration des ponts et chaussées et l'agence régionale de mobilité de Rhénanie-Palatinat.

Un souhait des frontaliers est ainsi réalisé. Plusieurs bourgmestres allemands des communes mosellanes avaient même fait appel à l'ambassadeur d'Allemagne au Luxembourg pour obtenir une modification du sens de circulation, rapporte le Trierische Volksfreund.

Trajets à rallonge

Dès le lundi 27 mars, la chaussée sera donc ouverte de 6h à 10h en direction du Luxembourg. Aux autres heures de la journée, le pont sera ouvert en direction de l'Allemagne comme auparavant. Depuis le début du chantier le 1er mars, les ponts de Remich et de Grevenmacher connaissent de longues files d'attente. Les usagers de la route doivent parfois compter plus d'une demi-heure supplémentaire pour leur trajet.

