D'importants travaux de réaménagement de la rue des Scillas et du Rangwee vont être entrepris durant huit mois, en vue de l'extension du tram vers la Cloche d'Or. Ce chantier va entraîner de nombreuses perturbations. Voici ce qu'il faut savoir.

A partir de ce lundi 4 avril

La circulation perturbée durant plusieurs mois à Howald

Les travaux en vue d'étendre le réseau du tram vers la Cloche d'Or se poursuivent. A partir de lundi prochain, et pour une durée de huit mois, un important chantier sera mis en route dans le cadre du réaménagement de la rue des Scillas et du Rangwee en vue de l'arrivée du tram. Ces travaux risquent d'engendrer des perturbations en matière de circulation et de transports en commun.

Pour rappel, d'importants changements sont prévus prochainement dans le Rangwee et la rue des Scillas, c'est-à-dire sur deux des principales artères du sud-est de la capitale et de Howald. Le passage, qui est plus souvent encombré qu'accessible en raison du goulet d'étranglement menant au rond-point Gluck, et pas seulement aux heures de pointe, laissera place à un boulevard à quatre voies pour l'extension de la ligne de Luxtram en direction de la Cloche d'Or.



Fermeture jusqu'en décembre

En raison de l'envergure des travaux (notamment des travaux souterrains qui s'étendent sur toute la chaussée), un barrage complet du Rangwee sera nécessaire entre la rue du 9 mai 1944 et le tunnel Rangwee à partir du lundi 4 avril jusqu’au mois de décembre 2022. Le tunnel Rangwee restera cependant accessible au trafic.

La déviation durant les travaux passera par le tunnel Albert Bousser et la route de Thionville. Photo: SIP

La déviation passera par le tunnel Albert Bousser et la route de Thionville. La situation s'améliorera quelque peu avec l’ouverture de la nouvelle N3/N40 (entre le pont Jean-Pierre Buchler et la rue de Neufchâteau), prévue pour la rentrée scolaire 2022.

À noter que le tronçon en travaux ne sera pas accessible non plus pour les piétons, ceci du lundi 4 au dimanche 17 avril 2022, durant les vacances de Pâques. Une déviation passera par les terrains de tennis (rue des Scillas) et la rue Auguste Scholer.

2 Des déviations pour les piétons seront mises en place durant les vacances de Pâques

Les lignes de bus impactées

Il faut s'en douter, les lignes de bus seront impactées par cet important chantier. Les lignes du réseau AVL 3, 5, 20, 23, 28 et 29 seront donc adaptées.

En raison de la suppression de la ligne 5 dans la traversée de Bonnevoie (rue du Cimetière), l’horaire de la ligne 3 est renforcé en journée et circulera du lundi au vendredi tous les quarts d’heure entre 7 et 19 heures environ entre les arrêts Bonnevoie LTB et Theater. Une correspondance sera assurée pendant les heures creuses pour les courses au départ de/à destination de Howald avec la ligne 5 à Bonnevoie-Léon XIII en direction/depuis le centre-ville.

Le site va être aménagé pour permettre l'arrivée du tram. Photo: SIP

La ligne 5 est déviée dans les deux directions entre Bonnevoie-Léon XIII et Howald-Moureschanz par la rue de Hesperange et le tunnel Albert Bousser. Les arrêts suivants sont supprimés dans les deux sens de circulation: Willibrord, Bonnevoie LTB, Neufchâteau et Rangwee.

Entre Bonnevoie/Howald et la zone commerciale de Howald, voire la Cloche d’Or, les usagers peuvent utiliser alternativement la ligne 5 aux arrêts Léon XIII ou Dernier Sol, sinon la ligne 29 depuis Bonnevoie jusqu’à la gare centrale et y changer vers les lignes 20 (quai 1) ou 28 (quai 2).

L'itinéraire de la ligne 29 limité

La ligne 20 est déviée dans les deux directions entre Gare-Rocade et Gasperich-Leonardo Da Vinci et dessert la zone commerciale de Howald et le boulevard Raiffeisen en remplacement de la ligne 29 supprimée sur cet itinéraire. Les arrêts suivants sont intégrés dans le nouvel itinéraire: Howald-Moureschanz, Howald-Ronnebësch, Howald-P+R Lux-Sud et Gerhard Mercator. L’arrêt Francophonie de l’ancien itinéraire est supprimé, la desserte reste assurée par les lignes 23 et 28.

Entre les arrêts Francophonie et Bonnevoie LTB, la ligne 23 est déviée dans les deux directions par le tunnel Albert Bousser et la route de Thionville. Les arrêts suivants sont supprimés: Neufchâteau Quai 2 et Rangwee. Sur le trajet dévié, la ligne 23 dessert les arrêts Dernier Sol, Hippodrome et Neufchâteau Quai 1. À Bonnevoie, l’itinéraire est prolongé jusqu’au nouveau terminus Demy Schlechter.

Sur le tronçon gare centrale - Hesperange, Cité Um Schlass, la ligne 28 est déviée dans les deux directions par le tunnel Albert Bousser. Les arrêts suivants sont supprimés dans les deux sens de circulation: Dernier Sol, Hippodrome, Neufchâteau et Rangwee. Les usagers depuis/vers les arrêts en question peuvent utiliser la ligne 29 desservant la route de Thionville ou la ligne 3 pour la desserte des arrêts Neufchâteau et Rangwee.

L’itinéraire de la ligne 29 est limité au trajet Bonnevoie-LTB - Senningerberg, Charlys Statioun pour toutes les courses.

En remplacement de la ligne 29, la desserte de la zone commerciale de Howald et de la Cloche d’Or est assurée par la ligne 28 et complémentairement par la ligne 20 déviée.

Des perturbations aussi sur les lignes du réseau RGTR

Les lignes des autobus du réseau RGTR seront elles aussi impactées par ces travaux. Sur la ligne 166, la course scolaire de 7 h 25 sera avancée de 5 minutes au départ de Howald-Bei der Kierch en direction du Geesseknäppchen (S).

Sur les lignes 223, 226, 303, les courses d'autobus concernées en provenance du CR231 seront déviées via la rue de Gasperich - CR159 - N3. Ne seront pas desservis: les arrêts de Howald-Ronneboesch, Moureschanz, Rangwee, Neufchâteau, Jhangeli, Am Houwaldsbierg et Hesperange-Wollefsmillen. Seront exceptionnellement desservis: les arrêts de Howald-Op der Stirzel, Hesperange-Um Schlass et Sprëtzenhaus.

Sur la ligne 982, les courses scolaires en provenance du Lycée Josy Barthel Mamer auront leur terminus à l’arrêt Bertrange-Belle Étoile. Les élèves seront priés de prendre la ligne 226 (à 14 h 41) afin de se rendre à Howald/Hesperange.



Une seconde phase des travaux débutera en 2023. Photo: SIP

Une seconde phase des travaux débutera en 2023. Le nouveau tube du tunnel du rond-point Gluck sera alors mis en service et celui qui existe actuellement sera fermé.

