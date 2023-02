Une intervention des services de secours à Erpeldange-sur-Sûre nécessite l'interruption de la circulation des trains entre Ettelbruck et Kautenbach.

Trafic stoppé sur la ligne 10

Une personne renversée par un train à Erpeldange

Une intervention des services de secours à Erpeldange-sur-Sûre nécessite l'interruption de la circulation des trains entre Ettelbruck et Kautenbach.

Une personne a été renversée par un train à Erpeldange-sur-Sûre, rue du Pont, ce jeudi matin peu avant 9h, selon le CGDIS. La victime a été prise en charge par les secours. Il n'y a plus d'informations sur son état pour l'instant.

Conséquence directe de cet incident: plus aucun train ne circule pour l'instant sur la ligne 10 des CFL (ligne du Nord), entre Ettelbruck et Kautenbach, et ce dans les deux sens.

Des bus de substitution mis en place

Pour remplacer temporairement les trains, des bus de substitution ont été mis en place par les CFL, au départ d'Ettelbruck et à destination de Kautenbach, et vice-versa.

«Nos équipes, ainsi que les services de secours, sont sur place pour rétablir la circulation des trains dans les meilleurs délais. Actuellement, aucune donnée quant à la durée de la perturbation n’est disponible», indiquent encore les CFL.

