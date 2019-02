La cinémathèque de Luxembourg-Ville, fermée depuis le mois de novembre à cause de punaises de lit, va rouvrir ses portes lundi 11 février.

La cinémathèque a été débarrassée de ses punaises de lit

La salle a été fermée le 30 novembre dernier en raison de soupçons de punaises de lit qui se sont confirmés par la suite. L'endroit a été assaini selon les règles de l’art par une société spécialisée suisse.



Tout le bâtiment a été traité grâce à un traitement thermique et un contrôle de plusieurs chiens renifleurs certifiés a confirmé la réussite du traitement.

La salle va néanmoins être inspectée chaque mois par des chiens renifleurs, puis à un rythme de contrôle bimestriel, voire trimestriel.

La cinémathèque reprendra ses projections comme prévu dans la programmation mensuelle du mois de février.



Ainsi, lors de la soirée de réouverture, les spectateurs auront l’occasion de découvrir à 18h30 le film « Taxi Driver » de Martin Scorsese dans le cadre d’une rétrospective sur New Hollywood et à 20h30 le film « Charulata » de Satyajit Ray dans le cadre d’une rétrospective sur le genre du mélodrame.



Les séances de l’Université Populaire du Cinéma ainsi que d’autres séances spéciales seront reprogrammées dans la mesure du possible, et annoncées dans la brochure de programmation et sur www.cinematheque.lu .

