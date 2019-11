De nouveaux paquets vont faire leur apparition chez les buralistes et dans les stations-service du Luxembourg. Les amateurs de cannabinol devraient en apprécier les bouffées vertes.

La cigarette au chanvre CBD prête à faire un tabac

Patrick JACQUEMOT De nouveaux paquets vont faire leur apparition chez les buralistes et dans les stations-service du Luxembourg. Les amateurs de cannabinol devraient en apprécier les bouffées vertes.

L'entreprise suisse Koch&Gsell vient de réussir un joli coup. Ses cigarettes au chanvre CBD sont les premières du genre autorisées sur le marché luxembourgeois. Le fabricant a en effet répondu à tous les critères exigés par la direction de la Santé pour que le produit puisse être légalement vendu dans le pays. Ingrédients, photo de l’emballage (pour vérifier la présence de la composition et des messages de prévention) et certificat d’analyse : tout était en règle pour ces cigarettes commercialisées sous la marque Heimat.

Concernant les substances actives, il va de soi que l'administration a été particulièrement vigilante. Le produit autorisé contient moins de 0,2% de tétrahydrocannabinol - soit en deçà de la limite légale de THC fixée à 0,3% -, par contre sa teneur en cannabidiol (CBD) serait haute, mais toujours inférieure au seuil légal. Et le fabricant de rappeler que «le CBD est l'un des 100 composants que l'on trouve naturellement dans la plante de chanvre».

Si le Luxembourg a autorisé cette année l'usage du cannabis dans un cadre médical strict, la question de vente de cigarettes contenant du CBD ne s'était pas encore posée. Mais actuellement, du côté du ministère de la Santé contacté par le Luxemburger Wort, il est annoncé que «plusieurs demandes de fournisseurs de produits similaires sont bien en attente».

Reste à savoir si les consommateurs répondront à la tentation de ces pre-rolls dégageant, pour reprendre les mots de Koch&Gsell, «des arômes de chanvre, doux et épicés, rehaussés de discrètes notes de citron». Si l'an passé, près de trois milliards de cigarettes ont été écoulées depuis le Grand-Duché, cette nouvelle offre ne devrait pas bouleverser le business.

Quatre grammes «made in Switzerland»

Pour obtenir le paquet de 20 cigarettes, il faudra débourser près de 50 euros. Un prix élevé pour un produit que l'administration fiscale taxe comme le tabac, même si le produit n'en contient pas. Soit 17% de TVA appliquée et 33,15% d'accises récupérées dans les caisses de l'État.

A noter que les quatre grammes de chanvre CBD contenus dans chaque cigarette proviennent de cultures enracinées en Suisse. Et le tableau ne serait pas complet s'il n'était pas précisé que nul additif artificiel n'est employé pour ces «clopes» dont le filtre de couleur verte est en tissu de cellulose, et le tour constitué de papier recyclé non blanchi.