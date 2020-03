La CIA s'intéressait-elle au Luxembourg?

Entre 1970 et 1993, le service d'espionnage américain et son homologue allemand ont cherché à connaître ensemble les secrets d'une centaine d'Etats. Rien ne dit que le Grand-Duché ne faisait pas partie de la liste des pays suivis à leur encontre.

Patrick JACQUEMOT Entre 1970 et 1993, le service d'espionnage américain et son homologue allemand ont cherché à connaître ensemble les secrets d'une centaine d'Etats. Rien ne dit que le Grand-Duché ne faisait pas partie de la liste des pays suivis à leur encontre.

L'opération Rubicon n'est plus un secret. Un pool international de journalistes a enquêté et mis la main sur 280 pages de documents classifiés prouvant que les USA et le gouvernement fédéral allemand ont bien mutualisé leurs services d'espionnage pour infiltrer les plus hauts dignitaires et responsables dans une centaine de pays. Et le Grand-Duché entend bien faire la lumière sur cette affaire. Aussi, jeudi, le Premier ministre Xavier Bettel a-t-il dévoilé qu'il allait demander des comptes à ses alliés allemands et américains.

Pas question en effet de tourner la page sans savoir si, de 1970 à 1993, le Service fédéral allemand de renseignement (BND) et la CIA n'ont pas réussi à percer les secrets économiques, diplomatiques ou de défense du Luxembourg. Certes, reconnaît Xavier Bettel «il n'existe, selon les informations disponibles à cette date, aucun élément d'information laissant présager que le Luxembourg ait été visé dans le cadre de l'opération Rubicon». Mais autant en avoir le cœur net...

D'autant qu'un lien permet de relier le pays à cette opération conjointe d'espionnage. En effet, BND et CIA ont employé les technologies truquées de la société suisse Crypto AG pour mener à bien leurs discrètes recherches. En 1997, le SREL a bien fait l'acquisition d'un appareil de cette marque. Et l'a utilisé jusqu'en 2003. Mais il ne s'agit pas là des 23 années passées au crible par les journalistes d'investigation ayant révélé l'affaire.

A en croire Xavier Bettel, le service de renseignement de l’État (SREL) n'a semble-t-il pas employé un des produits de cette entreprise «fleuron en matière de codage» durant la période investiguée.

Le Premier ministre a promis de solliciter une réponse des autorités concernées, aux USA comme en Allemagne. Les députés Sven Clement, Marc Goergen (Piraten tous deux) et Yves Cruchten (LSAP) qui avaient interpellé le Premier ministre au sujet de Rubicon devront donc patienter encore un peu avant d'être pleinement rassurés -ou non. Suspense.