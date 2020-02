Nathalie Bonn vient d'inaugurer, à Koweït City, une nouvelle boutique vantant et vendant ses chocolats luxembourgeois. Une enseigne de plus après celle ouverte à Riyad et en attendant un autre magasin à Oman.

La Chocolate House fait fondre le Moyen-Orient

Patrick JACQUEMOT Nathalie Bonn vient d'inaugurer, à Koweït City, une nouvelle boutique vantant et vendant ses chocolats luxembourgeois. Une enseigne de plus après celle ouverte à Riyad et en attendant un autre magasin à Oman.

Nathalie Bonn aura bientôt dix enfants. Son fils Kim, sa fille Lynn et d'ici peu huit magasins au nom de son commerce. Ainsi, loin de ses trois boutiques du Grand-Duché, Chocolate House est partie à la conquête du monde. «Quelle aventure», sourit la cheffe d'entreprise qui, en deux ans, aura permis à des consommateurs aussi bien chinois (à Shangai) que français (à Reims) de saliver devant ses pralines et autres spécialités.

Mais plus original encore, l'enseigne multiplie les implantations au Moyen-Orient. Le mois dernier encore, l'entrepreneuse ouvrait son septième magasin au cœur d'une galerie commerciale de Koweït City. Avec, excusez du peu, cheikhs et ministre de l'Economie luxembourgeois (Etienne Schneider alors) comme invités à l'événement. Cette année, la pétillante patronne coupera un autre ruban du côté d'Oman cette fois. Cela après avoir déjà mis en route sa franchise à Riyad, en Arabie Saoudite.

3 Même depuis sa boutique de la rue du Marché aux herbes, Nathalie Bonn reste en relation constante avec ses magasins, «sa famille du bout du monde». Photo : Steve Eastwood

Même depuis sa boutique de la rue du Marché aux herbes, Nathalie Bonn reste en relation constante avec ses magasins, «sa famille du bout du monde». Photo : Steve Eastwood Tous les chocolats vendues dans chacune des franchises de la "Chocolate House" a été produit à Luxembourg. Photo: Steve Eastwood Bienvenue aux premiers clients de la boutique de Koweït City. Photo: Nathalie Bonn

Un incroyable développement que Nathalie Bonn doit, selon elle, à d'incroyables rencontres. A commencer celle avec son partenaire en affaires, Mohammad Salman. Ce Libanais, qui a travaillé une quinzaine d'années au Koweït et dans la région, a ouvert son carnet d'adresses à son amie. «J'étais persuadé qu'il y avait quelques chose à faire là-bas avec les gourmandises préparées dans les ateliers Chocolate House.» Et rapidement, petits chocolats et gros gâteaux se sont faits apprécier d'une clientèle curieuse de nouveaux goûts.

«Là-bas, je vends un produit exotique, s'amuse l'artisan. Les clients sont d'autant plus curieux que les chocolats proposés ne viennent ni de Suisse, ni de France, ni de Belgique mais 100% du Luxembourg.» Le nom du pays intrigue, la dégustation suffit à convaincre et le business tourne. «Je vends ma licence à des investisseurs. Mais toute la production consommée à l'étranger vient de chez nous, transportée via Cargolux pour rester "100% locale"!»

Seule concession faite par Nathalie Bonn: la petite restauration et les gâteaux qui, eux, sont faits maison sur place à chaque fois. «Avant chaque lancement, une partie de mon équipe et moi-même résidons jusqu'à sept semaines pour transmettre nos recettes et notre savoir-faire aux équipes installées». Qu'importe alors la barrière de la langue, entre professionnels, gestes et dosage des ingrédients se partagent vite et justement.



A chaque destination, la «maman de la Chocolate House» remarque que ses visiteurs ont différents appétits, préfèrent tel chocolat à tel autre. «L'expérience de Shanghai a été la plus significative. Nous avons rencontré une clientèle avec un palais différent, beaucoup moins porté sur le sucré». Pour les pays du Golfe, il va de soi qu'aucun alcool n'est toléré. Par contre, qu'importe si la météo extérieure n'est pas celle que l'on connaît au Grand-Duché, la gourmandise reste la même visiblement.

La clientèle chinoise, moins adeptes des plaisirs sucrés, trouvent quand même son bonheur "made in Luxembourg" au magasin de Shangaï. Photo : Nathalie Bonn

D'ailleurs, face à qui s'étonne que l'on puisse manger du chocolat sous d'aussi chauds climats, Mohammad Salman a sa petite explication : «Les gens apprécient cet aliment pour ses saveurs mais aussi pour son côté anti-dépresseur. C'est le meilleur moyen pour lutter contre l'unconscious depression qui frappe parfois celles et ceux passant de trop de temps à l'intérieur. Et c'est le cas au Moyen-Orient où, pour échapper à la canicule, l'on passe beaucoup de temps retranché dans la fraîcheur de sa demeure».

Finalement, la plus grande différence entre les Chocolate Houses du Grand-Duché et leurs lointaines petites sœurs se trouvent dans les tarifs affichés. «Nous sommes clairement un produit de luxe là-bas», commente Nathalie Bonn. Mais cette inflation ne tient pas du souhait de la businesswoman. «C'est juste que les produits alimentaires exportés, comme le chocolat, sont fortement taxés à l'étranger», se justifie-t-elle. Par chance, la clientèle de la péninsule arabique friande de spoons et autres truffes ne s'arrête pas au montant affiché.