Inlassablement, ce sont les mêmes images qui se répètent : la ville chinoise de Shijiazhuang est coupée du monde depuis mercredi matin. Le gouvernement tente d'endiguer un nouveau rebond de l'épidémie de coronavirus dans la cité, qui a enregistré 117 nouvelles contaminations.

La Chine isole une ville à nouveau contaminée

(AFP) - Les principaux axes routiers menant à Shijiazhuang ont été coupés mercredi matin, alors que les autorités chinoises s'efforcent d'endiguer un foyer de coronavirus apparu dans cette grande ville proche de Pékin. Dix autoroutes conduisant à la cité située à 300 km au sud de la capitale sont fermées, ainsi qu'une gare routière, afin d'empêcher la contagion de se répandre à l'extérieur de la ville.

La télévision nationale a montré des images de résidents testés par des infirmiers en combinaison de protection intégrale et de barrages routiers contrôlés par la police et du personnel médical. Sur des images évoquant la mise en quarantaine de la métropole de Wuhan, au centre du pays, il y a un an, la télévision a également montré des employés municipaux en train de pulvériser du désinfectant dans les rues de Shijiazhuang.

Tous les établissements scolaires sont également fermés à Shijiazhuang, dont le vaste territoire compte 11 millions d'habitants. La capitale de la province du Hebei, qui entoure Pékin, a fait état de 117 contaminations dont 63 annoncées mercredi. Sur ce total, 78 cas sont asymptomatiques.

L'un de ses districts, Gaocheng, a été classé «à haut risque» et coupé du monde. Ce secteur de 40.000 habitants est le seul territoire du pays à porter cette étiquette. Tous les habitants y ont fait l'objet d'un test de dépistage, selon les autorités sanitaires.

Alors que la Chine, où le nouveau coronavirus a fait son apparition il y a un an, a largement éradiqué la pandémie dès le printemps, le pays enregistre ces derniers jours des bilans en hausse - même s'ils restent très loin des décomptes annoncés à l'étranger. Ce léger regain inquiète les autorités à l'approche de la grande migration du Nouvel An chinois, qui tombe cette année le 12 février. Ces festivités donnent habituellement lieu à la plus grande migration du monde, lorsque des centaines de millions de travailleurs quittent les grandes villes pour rentrer dans leur famille.

Il survient aussi alors qu'est attendue en Chine une équipe de l'OMS chargée d'enquêter sur l'origine du virus. Mais l'Organisation mondiale de la santé a annoncé mardi que les experts n'avaient pas reçu de visa pour entrer dans le pays alors que certains d'entre eux étaient déjà en route.