Des milliers de m3 d'eau ayant servi à l'extinction du feu pris, à Sanem, dans la fabrique de panneaux de bois ont pollué la rivière, fin juillet. Au-delà de cet incident, se pose la question de l'efficacité des bassins de rétention installés près des sites industriels.

Luxembourg 3 min.

La Chiers impactée par l'incendie chez Kronospan

Patrick JACQUEMOT Des milliers de m3 d'eau ayant servi à l'extinction du feu pris, à Sanem, dans la fabrique de panneaux de bois ont pollué la rivière, fin juillet. Au-delà de cet incident, se pose la question de l'efficacité des bassins de rétention installés près des sites industriels.

Trois jours à lutter contre un feu couvant: l'incendie qui a pris, le 31 juillet dernier, à l'usine Kronospan reste à ce jour le plus long de l'histoire. Il aura, notamment, aussi été l'intervention sur laquelle le plus de moyens auront été déployés (jusqu'à 220 pompiers présents et un tiers des centres de secours du pays mobilisés). Mais l'opération aura surtout vu l'emploi de quelque 7 millions de litres d'eau. Un volume impressionnant dont une grande partie est venue s'écouler jusqu'à la Chiers.

La Chiers polluée après l'incendie sur le site Kronospan Bonne nouvelle: l'incendie du stock de bois de l'usine de Sanem est éteint, après plus de 48h d'intervention. Mauvaise nouvelle: les eaux d'extinction sont venues souiller le ruisseau aussi bien côté luxembourgeois qu'en France ou Belgique.

Le résultat n'avait pas tardé, et alors que les dernières fumerolles disparaissaient du ciel de la Z.I. Gadderscheier, quelques centaines de mètres en aval, une pollution du cours d'eau était vite repérée.

Le déversement massif des eaux d'extinction a bien entraîné «une charge polluante importante de composés azotés, ce qui a conduit à une consommation rapide de l'oxygène dissous dans l'eau par les matières organiques», pour reprendre les termes de la ministre de l'Environnement.

Aérateurs et pompage

Carole Dieschbourg (Déi Gréng) vient ainsi de répondre à une question parlementaire du député Gusty Graas (DP), préoccupé par cette atteinte à l'environnement. Et la ministre de reconnaître que l'Administration de la gestion de l'eau a effectivement détecté «une quantité limitée de poissons morts».

Aussi, au lendemain de l'incendie, diverses mesures d'urgence ont été prises pour réduire les impacts négatifs sur la Chiers, sa faune et sa flore. L'opération aura consisté, par exemple, à mettre en service des aérateurs pour rétablir le niveau d'oxygène dissous dans l'eau, ou le recours à un pompage d'eau de l'étang de Linger pour alimenter le cours d'eau en liquide sain.

Inspection sur tout le pays

«Depuis le lundi 5 août, tous les paramètres essentiels se sont améliorés et sont revenus à la normale», assure la ministre de l'Environnement. Des poissons vivants ont même de nouveau pu être observés dans la Chiers, dont le biotope est fragile.



De cet épisode, une réaction point déjà : la prochaine mise en place d'un groupe de travail afin de mieux gérer les eaux d'extinction lors d'incendies de grande envergure dans les zones d'activité ou lors des feux de végétation. L'Administration de la gestion de l'eau collaborera avec les pompiers pour cela.

Une taille à étudier

Mais la ministre de l'Environnement souhaite aussi que les deux partenaires analysent désormais, ensemble, les capacités des bassins de rétention existants ainsi que le bon fonctionnement des installations permettant de retenir les eaux en cas d'incendie. Dans le cas du feu à Sanem, le bassin de rétention de la zone industrielle avait fait preuve d'insuffisances «en raison de son âge et d'un manque d'entretien», pointe Carole Dieschbourg.

Pour les futurs bassins, la ministre assure que leur taille sera étudiée de façon à garantir «un arrêt contrôlé des installations sans rejet d'eaux non traitées vers le milieu naturel». Une analyse qui sera effectuée dès la demande de l'industriel à s'installer.

Bettembourg en vue

Et tous les regards de se tourner vers Bettembourg et sa zone industrielle. C'est là que le groupe Fage envisage d'installer une usine de fabrication de yaourts grecs. Il s'agit d'une activité non seulement fortement consommatrice d'eau -l'équivalent d'une ville de 20.000 habitants - mais qui implique surtout d'importants rejets liquides.

La ministre - peu favorable au projet - se veut rassurante, au moins sur un point: indépendamment de la réalisation ou non du projet de laiterie, la zone industrielle de Bettembourg dispose actuellement d'un bassin de rétention d'eaux d'extinction. «Ce bassin fera également l'objet d'analyses sur ses capacités de rétention et sur le bon fonctionnement des installations», comme tous ceux du pays.