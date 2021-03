Le nouveau propriétaire du domaine de la Croix-Rouge s'est dévoilé ce weekend. Jos Bourg, entrepreneur à la retraite, entend le restaurer et profiter de ses 86,6 hectares giboyeux.

La chasse va raviver le château de Birtrange

(m.d. avec Sophie Hermes) Si le changement de main a été acté vendredi, Jos Bourg a attendu le weekend pour rendre public son achat. Dans un communiqué, l'ancien entrepreneur a fait savoir qu'il avait remporté le château de Birtrange, mis aux enchères par la Croix-Rouge.

S'il est resté évasif sur le montant exact de la transaction, celui-ci dépasse sans doute les 5,2 millions d'euros de mise à prix, la propriété ayant été attribuée au plus offrant. Les cinq échevins de la Nordstad, qui regroupe les communes d'Erpeldingen, Ettelbrück, Schieren, Diekirch et Bettendorf, avaient également enchéri, sans succès.

Ancien président de la fédération Saint-Hubert des chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg, Jos Bourg a été séduit par les 86,6 hectares qui entourent le château. «Je suis très attaché à la forêt et je suis toujours un chasseur actif», a-t-il déclaré. Ayant appris à connaître et apprécier la «valeur énorme» de ce monument historique, le nouveau propriétaire entend le restaurer «entièrement» avec l'aide du service des sites et monuments nationaux.

Pour rappel, la Croix-Rouge a hérité du château de Birtrange et de ses terres il y a trois ans, après la mort de la précédente propriétaire, la baronne Claudine de Broqueville. N'ayant pas vocation à s'occuper de la rénovation des châteaux, l'ONG l'avait mis en vente notamment pour financer la construction de ses futurs locaux, rue des Scillas.

