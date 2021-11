«Triste», «tragique» : la ministre de la Santé n'a pas manqué, vendredi, de commenter la découverte de faux certificats sanitaires destinés à déjouer les contrôles CovidCheck. La riposte s'organise en coulisses.

CovidCheck

La chasse aux falsificateurs est lancée

Patrick JACQUEMOT «Triste», «tragique» : la ministre de la Santé n'a pas manqué, vendredi, de commenter la découverte de faux certificats sanitaires destinés à déjouer les contrôles CovidCheck. La riposte s'organise en coulisses.

Finalement, à chaque épisode de la crise covid, la police grand-ducale n'est jamais bien loin. En vingt mois, ses agents auront dû tantôt veiller au respect des règles de fermetures des commerces lors des confinements, tantôt vérifier les allées et venues à l'heure du couvre-feu. Maintenant, les voilà contrôlant la bonne application du dispositif CovidCheck. Et, surprise ou pas, mais là encore les contrevenants ne manquent pas. Pire même les contrefaçons. Ainsi, circulent de faux documents censés attester de l'état Testé, Guéri, Vacciné de leur porteur.

L'appli CovidCheck reste trop facilement piégeable Des petits malins ont réussi à générer des QR-code prenant à défaut la vigilance du programme censé vérifier si la personne contrôlée est bien vaccinée contre le covid, guérie ou testée négativement.

Et si le phénomène de falsification a bien été repéré, pas question pour les autorités de le laisser prospérer impunément. Le Premier ministre en a apporté l'assurance, jeudi à la Chambre. La ministre de la Santé a fait de même vendredi. «J'en appelle à l'intelligence des gens», devait même réclamer une Paulette Lenert dépitée face à l'attitude de certains à vouloir duper un dispositif censé prévenir le risque de contamination covid.

Trois facteurs, pas un de plus Pour qu'un CovidCheck vire au vert à l'entrée d'un hôpital, d'un bar ou d'une salle de concert, la règle est simple : il faut que celui qui se présente dispose devant l'appli d'un certificat ou d'un QR-code attestant de sa situation Testé, Guéri, Vacciné. Pas question d'y ajouter un quatrième signal qui saurait le niveau d'anticorps mesuré chez les uns et les autres suite à une exposition au virus. «Il n'y a rien de bien concret» sur ce critère, a admis la ministre de la Santé alors que la piste avait été vaguement envisagée il y a encore quelques mois.

Ainsi, les réseaux sociaux ont multiplié ces derniers temps, les témoignages de CovidCheck virant au vert après la présentation de profils attribués aussi bien à Bob l'éponge qu'à Adolf Hitler notamment. Pas drôle dans le premier cas, douteux dans le second.

«C'est triste... tragique», a lâché la ministre. «Une pure provocation (...) une moquerie», estime Xavier Bettel. Combien d'indélicats ont ainsi déjà été repérés? «Une petite demi-douzaine. Et la police a transmis l'information à la justice.» A eux le risque d'une lourde sanction.

Mais lors de leur dernière conférence de presse, ce 19 novembre, le Premier et la ministre de la Santé ont évoqué une autre dérive que ces particuliers qui trafiquent, empruntent voire achètent des QR-codes ou des certificats de vaccination bidons. Ainsi, a-t-il été question vendredi de «gens qui fournissent de fausses données dans le système», et plus clairement «certains médecins»... Une «falsification technique» pour laquelle plusieurs investigations semblent en cours pour repérer les auteurs. Des enquêtes qui pourraient aussi mettre en cause des laborantins peu scrupuleux également.

Pour la populaire ministre de la Santé, il est urgent de mettre un terme à ce type d'agissements. La police et le parquet sont mobilisés sur cette traque aux fraudeurs. Sans que de leur côté, les services de la direction de la Santé et du ministère de la Digitalisation (qui a développé l'appli CovidCheck) essayent «d'exclure les faux certificats» des données individuelles stockées dans les serveurs.

