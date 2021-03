Pour la troisième semaine consécutive, les chercheurs du LIST enregistrent une montée des concentrations en coronavirus dans les bassins des stations d'épuration du Luxembourg. A quelques rares exceptions.

La charge covid encore marquée dans les eaux usées

Un an que le premier patient covid a été pris en charge et déjà 53 semaines que le Luxembourg Institute of Science & Technology suit le virus en analysant les eaux sales des ménages du pays. Et en ce début mars 2021, le nouveau bilan des mesures effectuées à l'entrée de 13 stations d'épuration n'est guère encourageant. Comme durant les deux précédentes semaines, les niveaux indiqués repartent à la hausse.

Le coronavirus circulait au Luxembourg dès février L'étude Coronastep mise en place par le Luxembourg Institute of Science and Technology (List) a annoncé ce jeudi que les premières traces du covid-19 ont été détectées entre le 12 et le 25 février. Soit près d'un mois avant que le premier décès ne soit officiellement confirmé.

Ainsi, note le LIST, la contamination des eaux usées par le SRAS-CoV-2 indique «une forte prévalence du virus au niveau national». Une donnée correspondant bien à l'augmentation des nouveaux cas constatée par ailleurs par le ministère de la Santé ces derniers temps. Ainsi, le nombre d'infections quotidiennes qui était redescendu en moyenne à 119 cas/jour vers le 20 janvier dernier tourne maintenant autour des 185 cas.

Illustration : LIH

Dans leur dernier rapport, les scientifiques de l'initiative Coronastep indiquent aussi que la situation varie d'un coin à l'autre du Grand-Duché. Les stations d'épuration de Pétange et de Bettembourg étant les plus affectées par une remontée de la présence virale, tout comme dans l'est du territoire (du côté de Grevenmacher) sur le site du SIDEST.





