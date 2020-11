Sans surprise, les 31 députés de la majorité DP-Déi Gréng-LSAP ont voté en faveur des nouvelles mesures qui entreront donc en vigueur dès jeudi. L'ensemble de l'opposition s'est prononcé contre.

La Chambre valide le tour de vis sanitaire

Alors que le pays enregistre officiellement 288 victimes du covid-19 et connaît un nombre de nouvelles infections supérieur à 600 cas, les députés ont validé mercredi le renforcement du dispositif sanitaire. Et ce, avec les seules voix des députés de la majorité gouvernementale, puis les élus CSV, ADR, Piraten et déi Lénk s'y sont opposés. En cause, selon eux, «le manque de cohérence» des mesures proposées et «la politique de navigation à vue» menée par le gouvernement.

Pour Claude Wiseler (CSV), l'attentisme de la coalition gouvernementale face à la progression de la pandémie reste la principale interrogation, puisque les nouvelles mesures «interviennent un mois après les décisions prises chez nos voisins». Et l'ancien chef de file des chrétiens-sociaux de remettre en cause la stratégie de communication du gouvernement, jugée «difficilement compréhensible et donc difficilement acceptée».

«Si vous avez une solution miracle...» Lassée des critiques, la ministre de la Santé a refait un point sur les dispositifs devant atténuer la flambée des contaminations. «Des mesures très restrictives», admet Paulette Lenert.

Un angle d'attaque également adopté par Jeff Engelen (ADR) qui souligne l'opposition du parti populiste «au couvre-feu et aux autres atteintes à la vie privée» et dénonce le nombre élevé de règles imposées. Source, selon lui, de confusion non seulement au sein de la population mais aussi des forces de l'ordre. Pour Marc Baum (déi Lénk), le manque d'assise scientifique pour justifier les nouvelles mesures aboutit à un texte «incohérent» qui pourrait avoir «des effets collatéraux». A l'image de la fermeture des cantines dans les hôpitaux, alors que celles en place dans les établissements scolaires resteront ouvertes.

Le Luxembourg «tire le frein à main» Comme attendu au vu du nombre de nouvelles infections, le gouvernement indique que de nouvelles mesures sanitaires entreront en vigueur à partir de jeudi, une fois le nouveau texte voté à la Chambre, mercredi.

Pour Marc Georgen (Piraten), ce nouveau texte ouvre la voie à la mise en place d'une société «où l'être humain doit juste fonctionner et où les loisirs deviennent secondaires». Des critiques entendues par Mars di Bartolomeo (LSAP), rapporteur du projet de loi n°7694, qui reconnaît que le texte «n'est pas parfait» ce dernier étant défini comme étant «une marche posée sur une corde raide». Mais ces nouvelles restrictions permettraient d'offrir une perspective d'amélioration de la situation pour Noël.

Les nouvelles mesures entreront donc en vigueur jeudi, une fois le texte publié sur le Journal officiel et signé par le Grand-Duc. Elles resteront en vigueur jusqu'au 15 décembre.

