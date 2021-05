Avec les 31 voix de la majorité DP-LSAP-Déi Gréng, la nouvelle version de la loi covid-19 a été adoptée ce vendredi. Parmi les mesures qui entreront en vigueur dimanche, la réouverture des restaurants jusqu'à 22h, la possibilité d'inviter jusqu'à quatre personnes à domicile ou le report du couvre-feu.

Luxembourg 2 min.

La Chambre valide l'allègement du dispositif sanitaire

Jean-Michel HENNEBERT Avec les 31 voix de la majorité DP-LSAP-Déi Gréng, la nouvelle version de la loi covid-19 a été adoptée ce vendredi. Parmi les mesures qui entreront en vigueur dimanche, la réouverture des restaurants jusqu'à 22h, la possibilité d'inviter jusqu'à quatre personnes à domicile ou le report du couvre-feu.

Malgré l'opposition ferme du CSV, de l'ADR, de déi Lénk et des Piraten, les allègements sanitaires entreront bel et bien en vigueur au Luxembourg. Ce vendredi, les députés de la majorité DP-LSAP-Déi Gréng ont validé la nouvelle version de la loi covid-19 qui prévoit d'assouplir le régime sanitaire en vigueur.

Le Luxembourg n'accordera pas de passe-droit aux vaccinés Alors que la campagne de vaccination s'accélère et que le dispositif sanitaire s'allège, le gouvernement se refuse à permettre aux personnes ayant reçu leur dose de bénéficier d'un quelconque avantage. Notamment dans l'accès aux bars et aux restaurants.

Justifiées par le Premier ministre par «la stabilité» des infections au cours des dernières semaines, les mesures concernent un éventail assez large de domaines, allant de la réouverture complète du secteur Horeca au doublement du nombre de personnes qu'il sera possible d'inviter chez soi ou la suppression du huis clos pour les événements sportifs. Sans oublier le report du début du couvre-feu de 23h à minuit ou la possibilité de se rassembler à l'extérieur jusqu'à 150 personnes, contre une limite imposée à 100 jusqu'à présent.

A noter que la reprise de l'activité à l'intérieur au sein des établissements du secteur Horeca se fera après présentation d'un test négatif. Que ce soit via un test PCR de moins de 72 heures, un test antigénique rapide de moins de 24 heures ou un test autodiagnostic qui devra être réalisé sur place. Une dernière disposition qui soulève encore et toujours des interrogations, puisque la mise en place de la mesure restera à la discrétion des cafés et restaurants.

Le flou reste de mise pour les restaurateurs Alors que la nouvelle version de la loi covid doit entrer en vigueur ce dimanche, les nouvelles dispositions prévues se trouvent toujours au cœur de nombreuses interrogations dans le secteur Horeca. En cause, la possibilité pour les clients de passer un test rapide.

Le texte prévoit également des modifications en ce qui concerne l'aide aux coûts non couverts, puisque les entreprises qui ont été contraintes de totalement fermer verront le dispositif étendu sur l'ensemble du mois de mai. Le chiffre d'affaires réalisé sur les ventes à emporter et les livraisons n'étant pas pris en compte. Les entreprises qui n'ont pas été entièrement fermées mais qui ont subi une perte de 75% de leur chiffre d'affaires seront également soutenues. Au même titre que les forains pour les mois de février et mars 2021.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.