La Chambre se penche sur la gratuité des tests covid

Thomas BERTHOL Fin du CovidCheck et test PCR gratuits pour tous les résidents, ce sont les deux débats attendus à la Chambre des députés ce mercredi matin en présence des auteurs de deux pétitions publiques.

Ce mercredi matin à partir de 8h30, les députés recevront les auteurs de deux pétitions publiques à la Chambre. Les débats sont retransmis en direct sur le site de la Chambre. La discussion portera sur la pétition 2078 (5.807 signatures validées) qui demande une égalisation des mesures «CovidCheck» à l'ensemble de la population. Pour rappel depuis le 11 février dernier, la règle du «3G» (vacciné, guéri ou testé) remplace le dispositif «2G+».

Alexandre Dombat, à l'origine de la pétition, plaide pour la fin du CovidCheck. Il considère que ce dispositif établit «une discrimination entre vaccinés et non-vaccinés». Si une telle mesure n'est pas prise, il demande que «les tests soient remboursés et requis pour tous», y compris pour les personnes guéries et vaccinées.

L'autre pétition (n°2011) qui sera discutée à la Chambre demande la gratuité des tests PCR. Elle a obtenu 5.207 signatures validées. Pour l'auteur Celestino Fecchi, ces tests ne doivent pas être payants «même en l'absence de symptômes covid et sans ordonnance médicale». La gratuité du dépistage permettrait selon lui d'augmenter le nombre de tests réalisés et de mieux détecter les cas positifs au virus, y compris auprès de personnes asymptomatiques.

Ce n'est pas la première fois que des pétitions abordant la pandémie et les mesures sanitaires sont présentées à la Chambre. Début janvier, les députés ont reçu des personnes opposées à la vaccination. Les auteurs des pétitions étaient accompagnés de plusieurs experts, dont le prix Nobel Jean-Luc Montagnier récemment décédé.

