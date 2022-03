La Chambre fait bloc derrière les sanctions

Le Parlement s'est à nouveau penché mardi sur la guerre en Ukraine. Les sanctions de l'UE contre la Russie rencontrent un large soutien.

Le Parlement s'est à nouveau penché mardi sur la guerre en Ukraine. Les sanctions de l'UE contre la Russie rencontrent un large soutien.

(S.MN. avec Danielle SCHUMACHER) Pour la deuxième fois en une semaine seulement, le Parlement s'est penché mardi sur la situation en Ukraine dans le cadre d'une heure d'actualité. Et comme jeudi dernier, les partis ont cette fois encore pratiqué l'union nationale, avec toutefois quelques nuances.

Ainsi, les partis de la majorité et de l'opposition ont à nouveau condamné l'invasion russe et exprimé leur solidarité avec le peuple ukrainien. Les orateurs de tous les partis ont également soutenu les sanctions imposées par l'UE. La livraison de matériel militaire à l'Ukraine a également été approuvée, y compris la mise à disposition de missiles antichars, de véhicules et de tentes provenant des stocks de l'armée luxembourgeoise.

Dans la situation actuelle, il n'y a pas d'autre solution que de livrer des armes. Cette décision est la bonne. Le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn

Seule Nathalie Oberweis de Déi Lénk voit d'un œil critique le changement de paradigme européen en matière de politique de sécurité. Pour elle, la question se pose en effet de savoir si les livraisons d'armes ne prolongent pas inutilement la guerre. Le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP) a lui aussi laissé transparaître hier un certain malaise sur ce point : «Dans la situation actuelle, il n'y a pas d'autre solution que de livrer des armes. Cette décision est la bonne».

Changement d'époque

Tout le monde était d'accord sur l'appréciation de l'invasion de l'Ukraine par la Russie : «Poutine a écrasé les anciennes règles et les anciens principes avec ses chars», a déclaré Claude Wiseler, porte-parole du CSV pour la politique étrangère. Pour Gusty Graas (DP), cette attaque remet en question «la paix en Europe en général». Les orateurs se sont donc accordés à dire que l'UE devait repenser sa politique de sécurité. Pour le CSV, cela signifie que le Luxembourg doit augmenter son budget de défense de 0,6% à au moins 0,74% du PIB.

Wiseler pourrait même s'imaginer un budget d'1% du PIB. Dans ce contexte, Fernand Kartheiser (ADR) a clairement rejeté l'idée d'une armée européenne commune, seule une «étroite collaboration avec d'autres armées» étant envisageable.

Poutine a écrasé les anciennes règles et principes avec ses chars Claude Wiseler, porte-parole du CSV

Les orateurs de tous les partis ont évoqué avec soulagement l'unité entre les 27 Etats membres de l'UE, d'ordinaire si querelleurs, sur la question de la Russie. «Si Poutine espérait diviser l'UE par sa manœuvre, il s'est lourdement trompé», a déclaré Stéphanie Empain (Déi Gréng). «C'est le contraire qui s'est produit, Poutine s'est mis lui-même hors-jeu».

Solidarité même après la guerre

Indépendamment de leur couleur politique, les députés ont également appelé à la solidarité avec l'Ukraine, une solidarité qui ne doit pas s'éteindre après quelques semaines : «L'Ukraine a besoin de notre soutien pour longtemps encore, même après la fin de la guerre», a déclaré le chef du groupe LSAP Yves Cruchten. Le Luxembourg est un partenaire fiable et continuera à apporter son aide, a-t-il promis. Dans les jours à venir, ce sont surtout les nombreux réfugiés qui ont dû quitter leur pays en raison des hostilités qui auront besoin de solidarité. Selon le ministre Asselborn, environ 700.000 Ukrainiens sont actuellement en fuite, environ deux tiers d'entre eux se trouvent en Pologne qui, avec la Slovénie et la Roumanie, doit supporter la charge la plus lourde au sein de l'UE.

L'Agence des Nations unies pour les réfugiés estime que jusqu'à quatre millions de personnes sont déplacées. Asselborn espère donc que l'UE s'accordera le plus rapidement possible sur un statut de réfugié limité dans le temps. Hier, il n'était pas encore en mesure de dire combien d'Ukrainiens avaient déjà réussi à se rendre au Luxembourg. Il ne voulait toutefois pas exclure que les réfugiés devront éventuellement être hébergés dans des halls. Il a donc lancé un appel aux députés-bourgmestres pour qu'ils mettent à disposition des logements dans la mesure du possible.

Un autre thème du débat d'hier était l'approvisionnement en énergie. Un consensus s'est dégagé sur le fait que l'Europe doit viser une plus grande autonomie. Pour Claude Wiseler, «le débat sur l'énergie doit être mené sans tabou». Selon lui, il faut également réfléchir à l'énergie nucléaire dans la phase de transition vers davantage d'énergie renouvelable, et il a reçu à cet égard le soutien explicite de Stéphanie Empain. Pour Marc Goergen (Pirate), il s'agit dans un premier temps de sécuriser l'approvisionnement énergétique.

