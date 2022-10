Fernand Etgen a réaffirmé ce lundi le rôle actif de la Chambre, en soulignant le dialogue renforcé avec le gouvernement et les citoyens. Le président du Parlement a également dressé les défis de cette nouvelle session parlementaire.

«La Chambre est là pour tout le monde»

Thomas BERTHOL Fernand Etgen a réaffirmé ce lundi le rôle actif de la Chambre, en soulignant le dialogue renforcé avec le gouvernement et les citoyens. Le président du Parlement a également dressé les défis de cette nouvelle session parlementaire.

«Le Parlement n'est pas une simple chambre d'enregistrement.» Fernand Etgen (DP) a répondu ce lundi matin aux critiques de l'opposition lors d'un point presse consacré à la rentrée parlementaire. Le président de la Chambre a pris pour exemple les 30 lois covid votées par les députés: «Ces textes n'ont pas seulement été approuvés, mais ils ont aussi été améliorés. Cela montre que le dialogue parlementaire a pleinement joué son rôle.»

Dans une interview accordée à Virgule.lu, Viviane Reding avait notamment critiqué le «fonctionnement actuel de notre démocratie à la Chambre» en estimant que le gouvernement méprise le Parlement à ne pas écouter l'opposition. «C'est un argument qui existe depuis des années, y compris quand je siégeais moi-même dans l'opposition. Mais le dialogue s'est renforcé entre le Parlement et le gouvernement», estime le président de la Chambre.

Ce dernier souligne que l'opposition a plusieurs moyens pour contrôler l'action du gouvernement: «Parmi ces instruments, il y a les questions parlementaires et les questions élargies qui ont quasiment doublé dans ces deux dernières périodes législatives. L'heure des questions d'actualité permet aussi de questionner la majorité.» Fernand Etgen note également que le gouvernement est venu plusieurs fois à la chambre pour prononcer un discours suivi d'un débat.

Concernant la tripartite, le président libéral estime qu'inclure la Chambre dans ces négociations compliquerait davantage les choses: «Le gouvernement a pu trouver un accord et il revient désormais à la Chambre d’en tirer le meilleur parti et qu'elle apporte son expertise pour atteindre le meilleur résultat dans l'intérêt des citoyens»

Le président de la Chambre a également évoqué les temps forts de la dernière session parlementaire. Il a rappelé notamment la visite de Roberta Metsola, présidente du Parlement européen ou encore le discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant les députés en juin dernier.

La session parlementaire 2021-2022 en quelques chiffres - 46 questions élargies

- 1.877 questions parlementaires

- 1.822 réponses aux questions parlementaires

- 10 heures de questions au gouvernement

Selon Fernand Etgen, le dialogue s'est renforcé avec les citoyens comme en témoigne le succès des pétitions. À la date du 7 octobre dernier, la Chambre recensait 388 pétitions publiques et 12 débats publics. «La Chambre est là pour tout le monde», a lancé Fernand Etgen (DP), en soulignant que la nouvelle version du site Internet du Parlement était «plus facilement utilisable, rapide et adaptée notre époque». Pour se tenir au courant de l'actualité de la Chambre, il est également possible de souscrire gratuitement au nouveau «Chamberbliedchen». À ce jour, 4.500 personnes s'y sont déjà abonnées.

Concernant la nouvelle session parlementaire, l'agenda s'annonce chargé dès cette semaine avec ce mardi le discours sur l'état de la Nation du Premier ministre Xavier Bettel (DP), suivi le lendemain par la présentation du budget pour l'année 2023 par la ministre des Finances Yuriko Backes (DP). Le 25 octobre prochain se tiendra un débat sur les propositions du Conseil citoyen.

Fernand Etgen en a profité pour souligner que le chauffage de la Chambre sera baissé à 20 degrés et que la façade du bâtiment ne sera plus éclairée. Le Parlement répond ainsi à l'effort collectif demandé par le ministre de l'Energie Claude Turmes (déi gréng) dans le contexte d'un black out gazier cet hiver en raison de la guerre en Ukraine.

En novembre, le Parlement approuvera chaque semaine un chapitre de la nouvelle Constitution. Début décembre, la réforme constitutionnelle devrait être considérée comme achevée - et ce, à temps pour la célébration des 175 ans de la Constitution luxembourgeoise.

