La Chambre des salariés dévoilée en «fin de semaine»

Maurice FICK Deux semaines après les élections sociales, les bulletins de vote de six des neuf groupes sectoriels sont dépouillés. L'OGBL obtient 18 sièges, le LCGB 10 sièges. Les noms des 60 nouveaux délégués de la Chambre des salariés seront divulgués d'ici ce week-end.

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire vient de publier les résultats partiels des élections pour les futurs délégués à la Chambre des salariés. Ce sont uniquement les résultats «des groupes 1, 2, 3, 6, 7 et 8. Il manque les résultats pour les employés des banques (groupe 4), pour le groupe divers (groupe 5) et pour les retraités (groupe 9)», résume Joseph Faber, président du bureau de vote pour les élections des délégués à la Chambre des salariés. Avant de préciser que les résultats de «tous les groupes seront disponibles en fin de semaine».

On peut retenir à mi-parcours et selon une première répartition que des 32 sièges à pourvoir à la Chambre des salariés, 18 iraient des délégués de l'OGBL, 10 à des délégués du LCGB, 2 à la FNCTTFEL, 1 seul au Syprolux et 1 seul à la FGFC.



Rappelons que l'OGBL, plus puissant syndicat au sein de la Chambre des salariés avait obtenu 38 des 60 sièges au parlement du travail lors des dernières élections en 2013.



En comparaison aux résultats de 2013, le LCGB s'en sort un peu mieux à ce stade du dépouillement. Le syndicat chrétien a gagné un siège de délégué supplémentaire dans les secteurs des autres industries (groupe 2) -LCGB et OGBL ont chacun 4 sièges- et dans le secteur de la construction (groupe 3) où l'OGBL a 4 des 6 sièges à pourvoir.

La percée annoncée de l'OGBL dans le secteur de la santé et de l'action sociale (groupe 7) a bien lieu: L'OGBL rafflant 5 des sièges à prendre.



Taux de participation en hausse ou pas?



Il apparaît dans ces résultats partiels que ce sont les salariés de la sidérurgie (76,48% de votants) et les agents actifs et retraités des CFL (64,48% de votants) qui se sont le plus mobilisés parmi les six groupes dont les bulletins ont été dépouillés pour l'heure. A contrario, seuls 25,64% des salariés du secteur de la construction ont envoyé leur enveloppe brune au bureau électoral avant le 12 mars.

Rappelons que 525.000 salariés et pensionnés, frontaliers compris, étaient invités à participer cette année à l'élection des représentants à la Chambre des salariés. La grande question demeurant celle du taux de participation globale. La réponse n'arrivera là aussi, qu'en fin de semaine. En 2013, le taux de participation était de 35,6% des salariés et pensionnés appelés à voter. Cinq ans plus tôt, en 2008, ce taux était quasiment identique, avec 36%.



Dix-huit jours de dépouillement en 2013



Le dépouillement qui mobilise 45 personnes bénévoles est toujours en cours au ministère du Travail et le Jospeh Faber précise que «ces résultats sont officieux jusqu'à la validation définitive du procès-verbal de clôture».



A titre de comparaison, 430.000 salariés résidents et frontaliers, avaient été appelés aux urnes lors des dernières élections sociales du 13 novembre 2013. La composition de la Chambre des salariés (OGBL: 38 sièges; LCGB: 15 sièges; ALEBA: 4 sièges; FNCTTFEL: 2 sièges et Syprolux: 1 siège) avait été officialisée le dimanche 1er décembre 2013, soit dix-huit jours après la date des élections sociales.