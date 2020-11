Mention "Peut mieux faire" adressée par Nora Back à la proposition budgétaire avancée par Pierre Gramegna. La CSL reproche notamment au gouvernement de ne pas veiller suffisamment à la montée des inégalités sociales et fiscales.

Luxembourg 4 min.

La Chambre des salariés critique sur le budget 2021

Patrick JACQUEMOT Mention "Peut mieux faire" adressée par Nora Back à la proposition budgétaire avancée par Pierre Gramegna. La CSL reproche notamment au gouvernement de ne pas veiller suffisamment à la montée des inégalités sociales et fiscales.

Même dans la tourmente covid, le Luxembourg tangue mais ne chavire pas. Et la Chambre des salariés (CSL) n'a pas été sans remarquer que c'est grâce à certaines mesures prises par le gouvernement que le pays, ses salariés et sa population n'ont pas la tête sous l'eau. A commencer par l'investissement public (à hauteur de 2,7 milliards d'euros l'an prochain) ou le chômage partiel (dont la prolongation acquise jusqu'à fin 2021) ont été salués par la présidente de la CSL à l'heure de rendre son avis sur la proposition de budget 2021.

Des bouées, il en faut actuellement. Et devant les chiffres présentés par le ministre des Finances, la Chambre est d'avis que certains gestes s'avèrent indispensables en cette période de crise et d'incertitudes. Des soutiens d'autant plus nécessaires que la pauvreté progresse dans un Etat pourtant toujours coté au mieux. «Le taux des personnes en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale a augmenté de 69,4% juste entre 2010 et 2020», insiste la présidente Nora Back. Et s'il faut donner des idées au ministre des Finances, la CSL a des pistes à proposer.

La Chambre des métiers approuve le recours à la dette Au-delà des mesures pour diminuer les impacts de la crise covid, les 7.000 entreprises artisanales du pays demandent aussi à l'Etat d'accentuer son effort pour mettre sur le marché plus de logements abordables.

Revalorisation des prestations familiales ou de l'allocation de vie chère (dont le montant va repasser au niveau normal à compter du 1er janvier), meilleur soutien aux familles monoparentales, prolongation de la durée d'indemnisation des chômeurs, hausse du niveau de la pension minimale, adaptation des plafonds pour accentuer le nombre de bénéficiaires de l'accueil gérontologique : la CSL a des améliorations à proposer pour toutes les générations. Et de réclamer un «plan d'action concret de lutte contre pauvreté et exclusion avec un timing et des objectifs fixés».

Une urgence Depuis le 1er juillet dernier, les apprentis n'ont plus accès au dispositif de chômage partiel. La Chambre des salariés demande au Premier ministre de revenir sur cette exclusion, d'autant plus regrettable que l'apprentissage peine parfois à attirer les jeunes. D'ailleurs sur cette génération, la CSL insiste pour que le gouvernement «mobilise davantage de mesures en faveur de l'emploi des jeunes, dans le cadre de la Garantie pour la jeunesse ou via d'autres dispositifs». Idem concernant une indispensable mobilisation de moyens sur les chômeurs longue durée.

Mais il est aussi un point que la Chambre aurait aimé voir le ministre des Finances affronter plus directement : le traitement fiscal «préférentiel» des patrimoines et des revenus du capital. Et de regretter clairement que l'imposition des patrimoines (de la fortune en particulier) ne soit plus à l'ordre du jour, à l'heure où immanquablement le gouvernement a besoin de trouver de nouvelles recettes. Certes, l'abolition des stock-options telle qu'envisagée ou l'introduction à hauteur de 20% d'un prélèvement sur les Fonds d'investissement spécialisés «réduit une grave injustice fiscale», mais d'autres gestes sont encore attendus.

Tout comme en matière de logement, préoccupation première des résidents. Si le budget dédié au ministère du Logement (et donc à ses actions) a bien été valorisé de 11%, cela reste insuffisant aux yeux de la Chambre des salariés. Elle parle de «premier pas timides (mais dans la bonne direction)» pour évoquer l'engagement d'Henri Kox à pousser les feux pour la réalisation en main publique de plus de logements à loyer accessible dans le pays.

Mais là encore, il faudrait aussi penser à réformer certains pans de la fiscalité nationale. La déductibilité proposée aux multi-propriétaires des intérêts pour les emprunteurs hypothécaires ou l'amortissement accéléré favorisent trop un comportement spéculatif. Et donc de plaider pour «la suspension intégrale et temporaire du système d'amortissement accéléré». Mais face à «une évolution inacceptable des prix immobiliers et des loyers», il faut agir plus fermement là encore.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.