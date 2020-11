La Chambre des métiers approuve le recours à la dette

Au-delà des mesures pour diminuer les impacts de la crise covid, les 7.000 entreprises artisanales du pays demande aussi à l'Etat d'accentuer son effort pour mettre sur le marché plus de logements abordables.

Difficile pour Tom Oberweis de faire le difficile en analysant la proposition de budget de l'Etat 2021. Les chiffres avancés par le ministre des Finances portent en effet le sceau de la crise covid et des aides accordées. Aussi, le président de la Chambre des métiers ne pouvait-il, ce mercredi, que saluer les efforts actuels et à venir du gouvernement pour soutenir le tissus artisanal du pays. Mais quelques critiques apparaissent dans le discours à l'heure de présenter l'avis de la Chambre sur le budget.

Des reproches qui, forcément, ne concernent pas les récentes prolongations d'aides annoncées. Chômage partiel, Fonds de relance et de solidarité ou instauration d’une nouvelle aide couvrant une vaste partie des coûts fixes des entreprises fortement impactées par la crise sont même «saluées», comme il se doit. Même approbation concernant le niveau du déficit annoncé pour l'an prochain. «Préoccupant» (puisqu’il est cinq fois plus important que pendant la crise de 2008) mais «parfaitement justifié».

Le secteur de l'artisanat a enregistré une nette baisse de son activité au cours du troisième trimestre 2020. Et les perspectives des prochains mois ne s'annoncent pas meilleures.

Car, dans le contexte de crise, il est important aux yeux de la Chambre des métiers que l’État réalise «son ambitieux programme d’investissement». Cela pour soutenir la demande dans l'immédiat, et préparer l'«économie plus durable de demain».

Parallèlement, Tom Oberweis et son comité repousse l'idée d’une politique d’austérité recherchant un rétablissement rapide de l’équilibre des finances publiques. Même si, à moyen terme, il faudra que l'Etat consolide à nouveau les finances publiques; exercice qui aurait été plus facile «si le Gouvernement avait réalisé davantage de réserves ou diminué la dette de manière progressive pendant les années à forte croissance».

Fage refait surface

La gestion du dossier de l'usine de yaourts grecs Fage, et finalement le retrait du projet industriel de venir s'implanter zone Wolser (entre Dudelange et Bettembourg), reste en travers de la gorge à la Chambre des métiers. Aux yeux du monde artisan, il s'agit là d'un exemple de navigation à vue de la politique industrielle du pays. Et de réclamer qu'à l'avenir, le Luxembourg se donne des critères d’évaluation pour analyser une demande d’implantation d’envergure. Rejoignant en cela l'avis énoncé par la présidente de la Fédération des industries (Fedil). «Critères qui se fonderaient sur les trois piliers du développement durable, pour ainsi répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre les générations futures.»