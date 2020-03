Les parlementaires luxembourgeois sont invités à poursuivre leur travail. Par contre, plus un voyage à l'étranger ni de réception de visiteurs ne sera désormais possible. Crainte du covid-19 oblige.

La Chambre des députés en accès limité

Patrick JACQUEMOT Les parlementaires luxembourgeois sont invités à poursuivre leur travail. Par contre, plus un voyage à l'étranger ni de réception de visiteurs ne sera désormais possible. Crainte du covid-19 oblige.

Douze nouveaux cas positifs au covid-19 détectés en moins d'un jour, et toute la société se réorganise. Si institutions et entreprises commencent à enregistrer leurs premiers employés infectés ou prennent des mesures pour se préserver de la pandémie, la Chambre des députés a également réagi, jeudi matin, face à la crise sanitaire. Autant pour «endiguer la propagation du virus que protéger au mieux la santé des parlementaires, des membres de l’administration, ainsi que de tous les visiteurs nationaux et internationaux».

Ainsi, d'ici au 3 avril inclus, les réunions internationales et tout les déplacements à l’étranger planifiés ont été annulés et/ou reportés. Jusqu'à cette même date, plus aucune visites de groupes ne sera organisée à la Chambre. Le communiqué précise dans la foulée que «jusqu'à nouvel ordre», aucune nouvelle visite guidée ne sera planifiée.

L'épidémie de coronavirus expliquée en graphiques Apparu en décembre 2019 en Chine, le covid-19 s'est depuis propagé dans plus de 110 pays à travers le monde. Au Grand-Duché, sept cas ont officiellement été détectés et plusieurs dizaines de personnes ont été placées en quarantaine. Retour en chiffres sur un phénomène mondial.

Par contre, il est signalé que les travaux en commissions parlementaires se poursuivent. Pas d'annulation non plus pour les séances publiques prévues les 17, 18 et 19 mars prochains.

A l'heure actuelle, le Luxembourg compte 12 personnes infectées et 93 en quarantaine.