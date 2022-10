Présentés mercredi 26 octobre aux députés, les comptes de la Chambre révèlent une économie de 1,8 million d'euros par rapport aux prévisions budgétaires.

En 2021

La Chambre des députés a coûté moins cher que prévu

Laura BANNIER

Combien a coûté la Chambre des députés à l'État luxembourgeois en 2021? La réponse, qui se chiffre en millions d'euros, a été dévoilée mercredi aux parlementaires et se cache au sein du rapport annuel sur les comptes du service intérieur de la Chambre.

Un déficit bien moins important que prévu en 2021 La Cour des comptes a soumis ce lundi à la Chambre des députés son rapport sur le compte général de l’Etat concernant l’exercice 2021.

Au sein de ce document, on distingue une activité parlementaire en hausse durant l'année 2021, notamment due à la pandémie de covid-19 et les différentes sessions liées à ses impacts. Malgré ce constat, la première institution du Grand-Duché a tout de même respecté le budget qui lui était alloué, et a même réalisé une économie par rapport aux prévisions.

Sur les 48 millions d'euros prévus pour 2021, la Chambre en a dépensé 46,2 millions. Elle réalise ainsi une économie de 1,8 millions d'euros, soit 3,7%. Dans le détail, ce budget prévisionnel était composé d'une dotation de 42,6 millions d'euros et de 5,4 millions d'euros de la réserve de l'institution, peut-on lire sur son site.

Un effectif en hausse

Sur ces 46,2 millions, ce sont les indemnités parlementaires et les divers remboursements à destination des députés et de leurs collaborateurs qui ont pesé le plus lourd dans la balance: 14,9 millions d'euros, soit environ 30% du budget. Les frais du personnel, évalués à 13,28 millions d'euros, représentent une part presque aussi importante.

La hausse du nombre de réunions des commissions parlementaires et des séances publiques sont logiquement synonymes d'une croissance du nombre de jetons de présence. Par ailleurs, la Chambre des députés a vu l'effectif de l'administration parlementaire augmenter pendant l'exercice 2020, passant de 104 à 120 personnes. Ce qui se ressent également sur les comptes.

Viennent ensuite les frais de fonctionnement de l'institution, ayant coûté 10,9 millions d'euros en 2021, suivis par les subventions des groupes politiques chiffrés à 5,23 millions d'euros. La publication et la distribution du compte rendu des débats ont pour leur part coûté 1,3 million d'euros. Enfin, la Chambre a dépensé 455.000 euros pour les frais de route et de séjour pour la participation aux institutions parlementaires internationales, et 147.000 euros pour l'organisation de conférences et de réunions extraordinaires.



À noter qu'un vote des députés en séance publique concernant ce rapport sur les comptes du service intérieur de l'institution doit se tenir prochainement. Marc Lies (CSV), président de la Commission des comptes, en est le rapporteur.

Combien ça coûte chez nos voisins? Si le budget de la Chambre des députés vous paraît pharaonique, un rapide coup d'œil à celui des organes parlementaires de nos voisins européens permet de prendre un peu de recul. Ainsi, la même année, l'Assemblée nationale française, composée de 577 députés, a nécessité un budget de 562,62 millions d'euros, dont 532,76 millions pour ses dépenses de fonctionnement.

