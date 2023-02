Répondre aux besoins de logements et de transport, accroître la compétitivité du modèle économique ou encore développer les talents, autant de défis auxquels a tenté de répondre la Chambre de commerce du Luxembourg, en présentant 30 mesures.

Luxembourg 7 min.

Pour soutenir l'économie

La Chambre de commerce invite les politiques à piocher dans 30 idées

Laura BANNIER Répondre aux besoins de logements et de transport, accroître la compétitivité du modèle économique ou encore développer les talents, autant de défis auxquels a tenté de répondre la Chambre de commerce du Luxembourg, en présentant 30 mesures.

Super-année électorale, contexte de crises multiples et problèmes structurels qu'il devient plus qu'urgent de régler, 2023 n'est décidément pas une année comme les autres au Grand-Duché. Pour faire face à ces défis qui s'accumulent pour les entreprises luxembourgeoises, la Chambre de commerce ne manque pas d'idées.

Fernand Ernster, nouveau président de la Chambre de commerce L'ancien vice-président reprend ainsi le poste de Luc Frieden. Ce dernier a démissionné à la suite de sa désignation comme tête de liste du CSV aux prochaines élections législatives.

30, c'est le nombre de mesures que l'institution a présentées, ce jeudi 9 février à l'occasion d'une conférence de presse. Réparties en six livrets couvrant chacun une thématique bien précise, ces suggestions rédigées à l'attention des partis politiques sont en réalité bien plus nombreuses. «Chaque livret comporte cinq mesures prioritaires, ce qui ne veut pas dire que l'on doit s'arrêter là. Des mesures complémentaires ont également été rédigées», souligne Christel Chatelain, directrice des affaires économiques à la Chambre de commerce.

Ces solutions, qui visent toutes à répondre à la question «Quel avenir pour les entreprises?», ont justement été rédigées en concertation avec ces dernières. Au dernier Baromètre de l'économie, huitième du genre, auquel ont participé 611 sociétés, se sont ajoutées des rencontres sur le terrain et des échanges avec des chefs d'entreprise et des membres élus.

Des événements concomitants

Ainsi, parmi les problèmes les plus fréquemment soulevés par les entreprises luxembourgeoises, se trouvent par ailleurs le manque de main-d'œuvre qualifiée, la hausse du prix de l'énergie et des matières premières, ainsi que le coût du travail. «Ces trois problématiques concernent la quasi-totalité des sociétés, même si des disparités existent entre les secteurs. Ce qui est inquiétant, c'est la concomitance des événements», analyse Carlo Thelen, directeur général de l'institution.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Le premier des six livrets thématiques a d'ores et déjà été publié, et vise à répondre à cette pénurie grandissante de main-d'œuvre, en développant tous les talents. À l'image des cinq qui suivront, ce premier document offre avant tout un état des lieux: 463.607 salariés travaillaient au Luxembourg fin 2021, soit une augmentation de 84,2% depuis 2000, tandis qu'entre 2010 et 2021, le nombre de résidents salariés a augmenté de 21,5%, celui de frontaliers de 42,8%.



Le Luxembourg peine à rester attractif pour les talents La pénurie de main-d'œuvre qui touche plusieurs secteurs affecte fortement la compétitivité du Luxembourg, qui chute de quatre places dans un classement mondial sur le sujet.

Pour venir à bout de cette inadéquation entre besoins des entreprises, et talents disponibles, la Chambre de commerce propose aux dirigeants politiques de s'atteler à réformer l'orientation en milieu scolaire. «On observe une forme d'orientation par l'échec qui engendre des souffrances pour les élèves, ce à quoi s'ajoute la mauvaise image dont souffrent toujours les filières professionnelles», explique Christel Chatelain.

Cette réforme passerait notamment par une meilleure promotion des matières scientifiques dès l'enseignement fondamental, et la mise en place d'un programme d'accompagnement personnalisé dès le secondaire.

Les discussions autour de la réduction du temps de travail ne sont pas réalistes dans un contexte de carnets de commandes pleins et de pénurie de main-d'œuvre. Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de commerce

Après l'école, la formation professionnelle continue. Alors que les entreprises font état d'un manque crucial de compétences entourant la transition à la fois écologique et énergétique, la part des personnes formées et la durée moyenne des cours par apprenant sont en recul.

Pour y faire face, l'institution propose l'adoption d'une stratégie nationale «talents» articulée en quatre volets: promotion de l'apprentissage, revalorisation de l'accès des entreprises à la formation continue, identification des besoins en compétences et mise en place de régimes fiscaux attractifs pour les salariés.

Une plateforme unique

Au-delà de former les résidents déjà disponibles sur le territoire, il est également nécessaire d'attirer et de retenir des ressortissants d'autres pays. Un défi de plus en plus complexe, face à un contexte de «guerre internationale des talents» à laquelle viennent s'ajouter les nouvelles attentes des salariés, ou encore la difficile reconnaissance des diplômes étrangers. Pour remédier à ces problèmes multiples, la Chambre conseille d'optimiser, coordonner et étendre les initiatives existantes pour promouvoir le Luxembourg auprès des talents étrangers.

Le salaire, un critère secondaire face à la qualité de vie Bouleversée par la pandémie, la vision du travail des salariés luxembourgeois a été disséquée dans une étude menée par JLL Luxembourg, la première du genre.

Autre embuche dans l'attraction de ces derniers: les démarches administratives. Ces dernières restent lourdes. «Nous avons peu de visibilité sur ces démarches, qui font l'objet de délai long, jusqu'à quatre mois, avec une absence de suivi en temps réel», résume Christel Chatelain. L'institution préconise donc la création d'une plateforme unique multilingue afin de faciliter les démarches d'entrée et de séjour des salariés, mais aussi étudiants et chercheurs originaires d'un pays tiers.

Cinquième et dernier point du livret, et pas des moindres, puisqu'il sera «certainement un sujet brûlant de la campagne», selon la directrice des affaires économiques: l'organisation du temps de travail. Si la Chambre se positionne en faveur d'un assouplissement de la législation sur l'organisation du temps de travail, elle s'oppose formellement à toute réduction généralisée de celui-ci.

Réformer l'index

Alors que le débat autour de la semaine de 36 heures s'enflamme ces dernières semaines, pour Carlo Thelen, cette solution est inenvisageable à l'échelle de toutes les entreprises du pays. «Ces discussions ne sont pas réalistes, et même aberrantes dans un contexte de carnets de commandes pleins et de pénurie de main-d'œuvre», assène le directeur général, tout en se disant favorable à des solutions au cas par cas mises en place par les entreprises.

Il y aura bien trois tranches indiciaires en 2023 Après l'index du 1er février, et celui du mois d'avril, une autre tranche indiciaire devrait être déclenchée au cours du quatrième trimestre 2023, selon les dernières prévisions du Statec.

Au-delà de ces cinq solutions détaillées ce jeudi, la Chambre de commerce recommande par ailleurs de moduler le système d'indexation en le limitant à un seul index par an, en proposant un index dégressif à partir de quatre fois le salaire médian, et en basant cette indexation sur un «panier durable». Ce dernier ne prenant pas en compte les énergies fossiles, par exemple.

Autres suggestions: réformer le système de pensions, induire une partie dégressive à l'allocation familiale, ou encore ouvrir les régimes du logement abordable aux sociétés de droit privé. De quoi «nourrir les réflexions» et animer le débat électoral, comme y aspire l'institution qui porte la voix de ses 90.000 entreprises ressortissantes.

Visant à répondre à ces constats et aux besoins majeurs des sociétés, ces 30 propositions ont déjà été envoyées aux différents partis politiques. Ces derniers seront invités à débattre sur le sujet avec des chefs d'entreprise, à l'occasion de trois tables rondes ouvertes au public qui se tiendront les 26 mars, 25 avril et 15 mai. «L'objectif est d'offrir un bel échange entre les candidats aux élections et les entreprises», indique Carlo Thelen, qui ne cache pas son envie de voir les politiques s'inspirer de ces solutions pour les intégrer dans leur programme.

Trois tables rondes sur inscription «Marché du travail et talents», lundi 27 mars, inscriptions ouvertes

«Transition environnementale et digitale», mardi 25 avril, inscriptions ultérieurement

«Attractivité et compétitivité», lundi 15 mai, inscriptions ultérieurement

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.