Avec ce vote, l'ancienne ministre Carole Dieschbourg pourra être enfin entendue par la justice dans l'affaire de l'abri de jardin.

Luxembourg 2 min.

Affaire Dieschbourg

La Chambre adopte une loi sur la responsabilité pénale des ministres

Thomas BERTHOL Avec ce vote, l'ancienne ministre Carole Dieschbourg pourra être enfin entendue par la justice dans l'affaire de l'abri de jardin.

Ce mardi après-midi, les députés se sont penchés sur la responsabilité pénale des membres du gouvernement. Quelle procédure doit être engagée lorsqu'un ministre est poursuivi par la justice? Cette question est sur la table depuis l'affaire Dieschbourg. Pour rappel, l'ancienne ministre de l'Environnement avait démissionné de ses fonctions, alors qu'elle est mise en cause dans l'affaire de «l'abri de jardin».

Cette démission avait mis en lumière le vide juridique sur qui devait poursuivre Carole Dieschbourg, à savoir la Chambre ou le parquet. Une proposition de loi doit désormais combler ce vide juridique. «Avec le texte 8049, nous nous rapprochons du droit commun», a souligné le rapporteur Mars Di Bartolomeo (LSAP) au Parlement.

Carole Dieschbourg ne pourra pas témoigner de sitôt Le Conseil d'Etat donne un carton rouge à la proposition de loi qui devait ouvrir la voie à l'audition de Carole Dieschbourg dans l'affaire de l'abri de jardin.

«L'enquête et l'instruction n'appartiennent pas à une commission spéciale qui serait formée au sein de la Chambre, mais aux autorités judiciaires, et elle a lieu conformément aux règles normales qui s’y appliquent. La proposition de loi prévoit ainsi l’application de la procédure pénale ordinaire», résume la Chambre des députés sur son site.

En clair, la justice pourra entendre enfin la ministre Carole Dieschbourg. Cette loi sera valable jusqu'au 1er juillet 2023, date à laquelle entre en vigueur la nouvelle Constitution. Jusqu'à cette date, le Parlement sera autorisé à décider de la mise en accusation de la personne mise en cause. Après le 1er juillet, la nouvelle Constitution réglera directement ces affaires selon le droit commun et le Parlement n'aura plus son mot à dire.

Des modifications nécessaires

Pour Mars Di Bartolomeo, cette nouvelle loi permet de respecter la Constitution, la convention de droit européen et le droit de la défense.

«Nous ne sommes pas demandeurs de cette proposition de loi. Nous sommes demandeurs pour plus de transparence, d'égalité et de confiance», a déclaré le coprésident du CSV Gilles Roth. Malgré de nombreuses réticences sur comment l'affaire Dieschbourg a été traitée, la CSV a voté pour le texte.

La cheffe de file des Verts Josée Lorsché a déploré que les articles de loi 82 et 116 qualifiés d'«obsolètes» n'aient pas été pris plus tôt, alors qu'ils datent de 1868. L'article 116 prévoit notamment «une procédure pénale potentiellement détachée de l'application de lois pénales existantes au moment de la commission de l'infraction» selon la Chambre.

Affaire Dieschbourg, tripartite, licenciement politique Retour sur les dix événements marquants de l'actualité politique au Luxembourg.

«Une accusation par le premier pouvoir mènerait à un non-lieu par la justice européenne à Strasbourg», a rappelé Josée Lorsché. L'écologiste a souligné que la nouvelle loi permettra de confier le jugement des ministres à une «instance neutre, à savoir la justice».

La proposition de loi a été adoptée à l'unanimité par les 60 députés. «Dès que le texte entrera en vigueur, la Chambre se réunira à huis clos et transmettra le dossier (de l'affaire Dieschbourg) au procureur», a fait savoir le président de la Chambre Fernand Etgen(DP).



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.