A l'aube d'une nouvelle session parlementaire, le président de la Chambre des députés a salué les efforts des parlementaires pour ces derniers mois. Avec plus de commissions à suivre, de lois à évaluer (et voter) et des questions parlementaires plus nombreuses que jamais.

La Chambre a vécu une année record

(pj avec Danielle SCHUMACHER) Pour cette deuxième année parlementaire marquée par la pandémie, les députés luxembourgeois n'auront pas chômé. Et le président Fernand Etgen (DP) n'hésite pas à parler d' «année record» quand il parle de l'année parlementaire 2020-21. Et d'asseoir son commentaire sur des chiffres. Ainsi, par exemple, rien que pour évoquer le nombre de réunions des diverses commissions, le nombre de rendez-vous est passé de 687 en 2019-20 à 813.

Et ce n'est pas tout car en douze mois, les parlementaires ont aussi suivi 73 séances publiques (soit 315 heures de débats et d'interventions). Au total, ils ont aussi été amenés à se prononcer sur 165 lois et six propositions législatives. Les soixante élus ont également eu à se pencher sur 180 projets de loi et 20 suggestions de textes.

A l'heure du bilan, Fernand Etgen a aussi pris soin de comptabiliser le nombre de questions parlementaires qui ont transité par la Chambre entre députés et ministères. Là, on crève le plafond avec pas moins de 2.094 interpellations à suivre auprès des 17 ministres du gouvernement (+25% en un an donc). Compte-tenu de la nécessaire réactivité à la crise sanitaire, le nombre de questions urgentes a lui aussi fortement progressé, passant de 190 en 2019-20 à 271 d'octobre 2020 à octobre 2021.

Ecoute citoyenne Côté pétitions publiques aussi, l'année 2020-21 aura été celle des records : 327 pétitions publiques et 22 pétitions simples ont été reçues.

Huit ont réussi le quorum requis de 4.500 signatures pour l'ouverture d'un débat public entre déposant, ministres concernés et députés. La dernière discussion portant sur la gestion des salariées aux règles douloureuses.

Quant au temps de parole des ministres, à l'heure des questions au gouvernement, ils ont tenu le micro pendant plus de 10 heures. Soit le temps pour eux de répondre à 102 questions au total.

Ce 12 octobre, avec son discours sur l'état de la Nation, Xavier Bettel marquera le début d'une nouvelle année parlementaire. Marquant aussi un retour des députés dans leur bâtiment historique (rénové) rue du Marché-aux-Herbes et la fin des réunions au Cercle Cité.

Mercredi suivra un autre temps fort avec la présentation du budget 2022 par le ministre des Finances, Pierre Gramegna (DP). Passé ces deux moments majeurs, les députés poursuivront leurs échanges autour, notamment, de la réforme du système de santé, les conséquences de la pandémie (économiques et psychosociales), l'impact des inondations de cet été, la protection du climat ou encore le développement d'Esch-Belval.

Dès la semaine prochaine, il faudra aussi que les parlementaires se remettent à traiter la question de la réforme constitutionnelle. Avec en priorité le vote du chapitre sur la justice, en première lecture, puis 35 lois et règlements à ajuster autour de cette thématique.





