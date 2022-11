La douceur automnale de ces dernières semaines n'est pas sans conséquence sur certaines espèces végétales et animales du Luxembourg, qui craignent particulièrement les écarts de températures extrêmes.

La chaleur met à mal les écosystèmes luxembourgeois

Il a fait chaud, très chaud au Luxembourg pendant ce mois d'octobre 2022. Durant ces premières semaines d'automne, le prévisionniste national MeteoLux a enregistré des températures moyennes supérieures de 2,9 degrés par rapport aux normales de saison. Si cette période plutôt douce a permis aux résidents et aux entreprises de faire des économies de chauffage, elle n'est évidemment pas sans impact sur notre environnement.

Face à ce redoux, toutes les espèces ne sont pas logées à la même enseigne, fait savoir Guy Colling, botaniste au Musée national d'histoire naturelle (MNHN). «Pour les espèces communes, ça se passe très bien. Si l'on jette un coup d'œil aux champs à travers le pays, on voit que les plantes graminées aiment ces températures clémentes et continuent à pousser», explique le spécialiste.

Dans nos forêts, les arbres ne semblent pas perturbés non plus par cet automne plus chaud que la normale. S'ils se sont parés progressivement de ces couleurs d'automne, c'est parce que la perte de leurs feuilles n'est pas liée aux températures extérieures. «Beaucoup d'arbres réagissent par rapport au principe de photopériodisme, c'est-à-dire, par rapport à la longueur de la journée», indique le botaniste qui dirige le groupe biologie des populations et évolution au centre de recherche scientifique du MNHN.

Un risque de désynchronisation

Du côté des végétaux, ce sont davantage les grands écarts de températures qui risquent de poser problème. «L'absence de froid ne prépare pas les plantes à l'hiver. Pour certaines espèces, les écarts brutaux peuvent être fatals, car les organismes se sont habitués à la prédictibilité du climat.» Face à cette situation, les plantes rares, en particulier les espèces humides telles que les relictes glaciaires, sont spécifiquement vulnérables.

Mais cet automne clément n'est pas sans perturber les animaux. Vous avez sûrement remarqué une activité inhabituelle de certains insectes, à l'image des coccinelles, des guêpes ou des moustiques, plus présents que d'habitude en cette période de l'année. «Il est probable que les espèces animales qui s'adaptent à la température vont peiner. Cela peut être le cas d'insectivores comme les chauves-souris, qui vont s'épuiser à sortir alors que la nourriture n'est plus abondante, et, ainsi, ne pas constituer assez de réserves pour l'hiver», note Guy Colling.

Guy Colling dirige le groupe biologie des populations et évolution au centre de recherche scientifique du MNHN. Photo: Laura Bannier

D'autres espèces, telles que le cuivré de la bistorte, un papillon dont la chenille vit et se nourrit sur la renouée bistorte, une plante poussant dans les prairies montagnardes humides, risquent de souffrir de désynchronisation. «Le réchauffement climatique décale petit à petit la période de floraison de la plante, ce qui fait craindre un risque déconnexion de l'insecte à la plante, qui pourrait en souffrir», indique le botaniste.

Certains animaux, comme les oiseaux migrateurs, ont, pour leur part, déjà modifié leur comportement du fait du changement climatique. Les températures plus douces à l'automne entraînent, par exemple, les grues cendrées à parcourir moins de kilomètres. En 2020, plusieurs milliers d'individus avaient notamment passé l'hiver dans le parc régional de Lorraine, alors que l'espèce s'installe initialement en Afrique du Nord ou dans la péninsule ibérique.

La migration des plantes

Les plantes, elles, ont le désavantage de ne pas pouvoir se balader. «Face à un changement climatique brusque, les espèces végétales ont trois possibilités: rester où elles sont en arrivant à s'adapter, soit génétiquement, soit grâce à leur plasticité, s'éteindre, ou bouger en suivant leur niche écologique», énumère le botaniste.

Moins aisée que celle des oiseaux, la migration des plantes repose sur ses graines, et sur le travail des pollinisateurs. Une manœuvre plus aisée en milieu montagneux que dans les plaines. «La température varie d'un degré tous les 170m d'altitude, ce qui permet un sauvetage génétique beaucoup plus simple pour les pollinisateurs. Dans les plaines, il faut parcourir environ 140km vers le nord pour constater une variation de la température moyenne de l'ordre d'un degré.»

Au Luxembourg, certaines espèces végétales se sont d'ailleurs déjà éteintes. La première liste rouge du pays, sorte d'inventaire exhaustif des plantes existantes sur le territoire, a été rédigée en 2005 par Guy Colling. Elle fait actuellement l'objet d'une mise à jour qui devrait être disponible début 2023. «En 17 ans, 10% des espèces indigènes du Luxembourg ont été remplacées par des espèces non indigènes, mais non invasives. Cela représente la disparition de plus de 130 espèces natives et rares auxquelles se sont substituées des espèces communes. Une véritable perte de biodiversité.»

Les écosystèmes vont se modifier, certaines espèces vont disparaître et d'autres vont arriver du sud. Guy Colling, botaniste

Mais plus que l'automne doux, c'est bien l'été sec que le pays a traversé qui tracasse le botaniste. «Avoir 35 degrés en été, c'est plus critique que d'enregistrer 20 degrés en automne. Il suffit de se balader dans les forêts luxembourgeoises pour constater que nombre de hêtres, l'essence principale du pays, vont mourir à cause de la sécheresse.»

Guy Colling souligne par ailleurs que les conséquences du réchauffement climatique sur les végétaux ne sont pas sans impact sur les populations humaines. La floraison accélérée des graminées au printemps est un exemple très concret de ces répercussions. «On remarque qu'il y a plus d'allergies plus tôt dans l'année.»

Doit-on s'inquiéter pour la survie de nos écosystèmes? Pas selon le botaniste du MNHN. Mais si ces derniers vont survivre, ils vont tout de même connaître des évolutions liées au changement climatique. «Beaucoup de choses se passent si l'on change la température ou la pluviométrie. Les écosystèmes vont se modifier, certaines espèces vont disparaître et d'autres vont arriver du sud.»

Donner un coup de pouce à la nature

Pour protéger au mieux les espèces nationales, il est encore temps d'agir. Le botaniste préconise notamment de permettre aux populations végétales et animales de pouvoir atteindre une plus grande diversité génétique en augmentant le nombre de réserves naturelles. «Des grandes réserves naturelles sont synonymes de grandes populations qui peuvent s'adapter elles-mêmes aux changements.»

Il est également possible d'intervenir directement en implantant des espèces ayant déjà des prédispositions à s'adapter aux conditions climatiques du futur, une méthode déjà utilisée pour repeupler des barrières de coraux. «Mais il s'agit de procédure compliquées et coûteuses.» Le geste le plus urgent à adopter pour tous les amoureux de la biodiversité restant bien évidemment la réduction des émissions de CO2.

L'expo à ne pas manquer Depuis le 7 octobre, la relation entre les êtres humains et la nature est au cœur d'une exposition temporaire intitulée «Impact. La biodiversité en questions». Visible jusqu'au 16 avril 2023, cette exposition permet notamment à ses visiteurs de se rendre compte des conséquences de la montée des températures sur différentes espèces animales et végétales. Au cours de ces quelques mois, plusieurs activités rythment l'exposition. Conférences ou ateliers, ces rendez-vous diversifiés permettent à petits et grands de se former et de s'informer sur différentes thématiques, en luxembourgeois, en français, en allemand, et en anglais.

