La CGFP célèbre le succès des négociations

Michèle GANTENBEIN Le gouvernement accorde à la CGFP deux grands voeux pour Noël. Le syndicat des fonctionnaires est d'humeur festive.

Vendredi dernier, le syndicat des fonctionnaires de l'État CGFP s'est entendu avec le ministre de la Fonction publique Marc Hansen (DP) sur un nouvel accord salarial d'un montant de 130 millions d'euros pour les années 2023 et 2024. En outre, après plusieurs années, il a enfin obtenu la suppression du système d'évaluation mal-aimé dans la fonction publique, à partir du 1er janvier 2023. C'est donc avec fierté et décontraction que les négociateurs Steve Heiliger (secrétaire général) et Romain Wolff (président) se sont présentés lundi soir devant près de 300 membres lors de la 56e conférence du comité directeur au Parc Hôtel Alvisse.

Steve Heiliger a fait une rétrospective de l'année 2022, marquée au début par le covid-19, mais surtout, depuis le 24 février, par la guerre en Ukraine. La CGFP a fait preuve «de solidarité», a dit Heiliger, et a fait don, avec la Fondation CGFP de Secours, de 100.000 euros aux deux organisations «SOS Villages d'Enfants Monde» et «Médecins sans frontières» pour aider les gens en Ukraine.

Une histoire à succès luxembourgeoise

2022, c'était aussi deux tripartites difficiles et deux accords avec des mesures pour atténuer la hausse de l'inflation et des prix de l'énergie. Selon Heiliger, la CGFP a abordé le sujet de manière très raisonnable et responsable. «Lors du premier tour en mars, nous avons obtenu que l'index ne soit pas touché et nous avons fait preuve de solidarité en acceptant des paiements compensatoires qui soulagent surtout les classes salariales inférieures».

Heiliger a également défendu le deuxième accord et le plafonnement des prix de l'énergie qu'il contient. Mais la mesure, pas socialement sélective, a été critiquée. «Mais par des mesures sélectives, il n'aurait certainement pas été possible de freiner l'inflation dans une telle mesure», a expliqué Heiliger en faisant référence aux dernières prévisions de la Statec qui indiquent une troisième tranche d'index pour 2023 «que les entreprises recevront en compensation de l'État».

L'index ne doit pas être remis en cause, ni en temps normal et encore moins en temps de crise. Steve Heiliger, secrétaire général de la CGFP

Si une nouvelle tripartite devait avoir lieu en 2023, la CGFP continuerait à s'en tenir au mécanisme de l'index. Malgré - ou justement grâce à l'index - le Luxembourg a généralement mieux surmonté les crises que d'autres pays au cours des 45 dernières années. «L'index ne doit pas être remis en question, ni en temps normal et encore moins en temps de crise».

Réforme fiscale partielle avant les élections

Reste à savoir comment les finances publiques évolueront d'ici la fin de l'année. «Mais si les finances publiques se portent bien, c'est aussi la conséquence de la non-revalorisation du barème fiscal en fonction de l'inflation». Cette revendication de la CGFP n'avait pas été retenue lors des négociations tripartites. Mais le syndicat ne compte pas l'abandonner, pas plus que la revendication d'une réforme fiscale fondamentale. «Il y aurait suffisamment de moyens pour des mesures ponctuelles», a déclaré Heiliger en faisant savoir au gouvernement qu'il pourrait économiser beaucoup d'argent si l'État faisait davantage appel à l'expertise de ses fonctionnaires et dépensait moins d'argent pour des conseillers externes coûteux.

Une augmentation de salaire en vue pour les fonctionnaires Gouvernement et syndicat se sont mis d'accord sur un nouvel accord salarial. Ce dernier entre en vigueur pour une durée de deux ans et contient notamment une augmentation du point indiciaire.

Des critiques ont été émises à propos de l'augmentation prévue de la taxe CO₂ au 1er janvier 2023, que le gouvernement aurait dû, selon la CGFP, suspendre en raison de la crise énergétique actuelle. Des critiques ont également été émises à l'encontre d'une proposition de loi de la commission constitutionnelle parlementaire visant à renforcer la participation politique des citoyens. La proposition se heurte à des obstacles si importants qu'une telle loi a peu de chances d'aboutir, a déclaré Heiliger.

Les libertés syndicales en danger

Heiliger est vraiment entré dans le vif du sujet sur les libertés syndicales - un point de discorde que la CGFP discutera dans les mois à venir dans un groupe de travail avec le ministre Marc Hansen. En toile de fond, l'avertissement donné en octobre dernier par le ministère public contre le président du syndicat de police SNPGL, Pascal Ricquier, accusé d'avoir tenu des propos injurieux en public. Du point de vue de la CGFP, cet avertissement constitue une violation de la liberté syndicale. Elle demande maintenant que les droits et la protection syndicale soient renforcés. «Si cela ne devait pas être possible à la table des négociations, la CGFP n'hésitera pas à recourir à d'autres moyens», a déclaré Heiliger.

Si cela ne devait pas être possible à la table des négociations, la CGFP n'hésitera pas à recourir à d'autres moyens. Steve Heiliger

La Poste sous le feu des critiques

En tant qu'établissement public, la Poste a également essuyé des critiques. Elle cherche constamment à contourner le statut public en embauchant des salariés sous le statut de droit privé, a estimé Steve Heiliger, malgré l'accord conclu en 2017 à l'issue d'une procédure de conciliation. Si les choses ne changent pas, «la CGFP se réservera le droit d'engager d'autres actions syndicales», a prévenu le secrétaire général de la CGFP.

Dans son discours, Heiliger est revenu sur l'introduction du régime de travail à domicile sur lequel le syndicat s'était mis d'accord avec le ministre Hansen en octobre. Depuis le début de la pandémie, le télétravail est régi par l'article 19bis du statut général des fonctionnaires de l'État. Il s'agit donc maintenant d'une nouvelle base légale qui, selon Heiliger, rendra le travail dans le secteur public plus attrayant.

34 jours de télétravail aussi pour la fonction publique Le syndicat Education et Sciences de l’OGBL salue le fait que le nouvel avenant conclu récemment entre la France et le Luxembourg permette aussi l’application des 34 jours de tolérance aux travailleurs du secteur public.

Le nouvel accord salarial pour les années 2023 et 2024, notamment l'augmentation temporaire de la valeur du point de 5% (2023) et l'augmentation linéaire de la valeur du point de 1,95% à partir de 2024, est considéré par la CGFP comme tout à fait justifié, d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'augmentation linéaire depuis 2018 «et que l'indice ne suffit plus aujourd'hui à compenser la hausse des prix, sans parler de la hausse des taux d'emprunt».

Le président de la CGFP, Romain Wolff, est revenu sur l'étude sur les salaires que le gouvernement avait étonnamment publiée avant les négociations. M. Wolff a critiqué cette démarche par laquelle le gouvernement a tenté d'attiser la jalousie sociale et de créer une ambiance contre les travailleurs du secteur public avant les élections. «Cela est et reste inacceptable».

A propos de «sélectivité sociale»

Le président de la CGFP ne veut plus accepter autre chose, à savoir que «les responsables politiques reprochent constamment à presque tous les partis de la CGFP de présenter des revendications qui ne sont pas socialement sélectives». En matière de sélectivité sociale, les politiciens ne sont pas vraiment un bon exemple, a estimé Wolff, qui a quelques exemples à l'appui. Ainsi, lors des négociations tripartites, certains membres du gouvernement auraient estimé ne pas avoir besoin des augmentations d'index.

«Il serait donc très facile d'adopter une loi selon laquelle les ministres ne recevraient plus d'augmentation d'index à partir de maintenant», a déclaré Wolff. «Ce serait aussi facile que lorsque l'article sur l'adaptation du barème fiscal à l'inflation a été supprimé d'un trait de plume». Le Parlement pourrait tout aussi facilement adopter une loi prévoyant l'imposition totale des rémunérations des députés.

