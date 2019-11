Fondée en 1906, la société spécialisée en fourniture de mobilier et de matériel de bureau cessera ses activités commerciales à la fin de l'année.

La centenaire «Linster bureautique» ferme ses portes

Fondée en 1906, la société spécialisée en fourniture de mobilier et de matériel de bureau cessera ses activités commerciales à la fin de l'année.

(DH) - Après les maisons Gilbert ou Tapis Hertz, c'est la famille Linster qui annonce, ce mardi, que «Linster bureautique» mettrait la clé sous la porte à la fin de l'année.

Photo: Linster Bureautique

La société a été fondée en 1906 par Jean-Baptiste Linster qui se spécialisa dans la fourniture et la vente de mobilier et équipement scolaire. Entre 1923 et 1964 Aloyse Linster a dirigé l'entreprise et élargi la gamme avec des machines et du mobilier de bureau.

Une publicité de la société pour des pupitres d'école et des tableaux noirs. La nouvelle machine à écrire Meteor coûtait alors 350 francs. Photo: Linster Bureautique

Entre 1923 et 1964, c'est Aloyse Linster qui a pris les commandes de l'entreprise. Sous sa direction, la gamme de produits proposés s'est élargie avec notamment des machines et du mobilier de bureau. Le siège social et les bureaux de la société, en 1931, étaient alors installés au 28 de la rue Glesener, à Luxembourg-Gare. Vingt ans plus tard, le siège social fut transféré au 13 rue Glesener où il se trouve encore aujourd'hui.

En 1964, Robert et Gaston Linster ont pris la relève de leur père Aloyse et la société prit de l'ampleur au fil des ans au point qu'une délocalisation à Bertrange s'est imposée en 2006, date à laquelle Robert Linster a passé le flambeau à ses deux fils Marc et Jean-Luc.

L'entreprise est installée à Bertrange depuis 2006. Photo: Linster Bureautique

L'entreprise familiale a précisé que la vente et l'entretien du matériel de bureau continueront d'être garantis à l'avenir par Linster Business Services (LiBuS), une société dirigée par Jean-Luc Linster.

L'entreprise emploie 21 personnes à ce jour et 16 seront reprises dans un plan social.

Avec la fermeture de «Linster bureautique», c'est une nouvelle enseigne traditionnelle qui disparaît du paysage d'une capitale en pleine évolution. Les maisons «Gilbert» et «Tapis Hertz» avaient déjà connu le même sort. La première s'est délocalisée à Ehlerange, la seconde dans le centre commercial La Belle Etoile et à Helfent-Bertrange.

«Les habitudes de consommation, le succès des ventes sur Internet, le manque d'emplacements de parking mais également un modèle de commerce multimarques et de détail devenant désuet en centre-ville, nous ont menés à reconsidérer notre stratégie d’entreprise», avait alors déclaré Nathalie Aach, la gérante de «Tapis Hertz».