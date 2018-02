Ce dimanche, les habitants de Kayl/Tétange ont osé sortir malgré le froid et le vent pour prendre part à la traditionnelle cavalcade des enfants.

Luxembourg 20

La cavalcade des enfants a réchauffé les cœurs à Kayl

(LuWo) - (LuWo) - Le froid glacial et le soleil flamboyant étaient les ingrédients du défilé de Carnaval dimanche après-midi à Kayl.

La spécificité de cette cavalcade réside dans le fait qu'elle est dédiée aux enfants: ici, les Helau et Alaaf (cris typiques des défilés de Carnaval en Allemagne) sortent donc souvent des poumons des plus jeunes. Pour cette 23e édition, le comité d'organisation local a de nouveau réussi à rassembler de nombreux groupes à pied et de beaux chars dans les rues de Kayl.