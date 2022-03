La cavalcade de Pétange s'est déroulée dimanche, presque sans restriction de corona. Elle s'est également inscrite dans le programme d'Esch2022.

Retour en images

La cavalcade de Pétange attire les foules

(BaL avec Sophie HERMES) C'est sans aucun masque obligatoire ni obligation de distanciation que les spectateurs de Pétange ont pu apprécier la plus ancienne cavalcade du pays. Et l'affluence a été importante: il s'agit de l'édition qui a attiré le plus de spectateurs depuis de nombreuses années.

Après une pause forcée, l'ambiance du carnaval a repris La cavalcade d'Esch a attiré de nombreux visiteurs. Retour en images sur l'événement.

Pour la 65e édition du célèbre cortège, l'unification européenne et le multiculturalisme du Luxembourg étaient au premier plan. Cela s'est reflété dans les chars du cortège, magnifiquement décorés d'étoiles ou de drapeaux européens. Les 60 groupes de participants étaient également internationaux. Ils sont apparus avec des masques aux couleurs nationales portugaises, en sorcières ou en «Superjhemp» avec une fusée. Des groupes de danseurs ont réalisé des prouesses artistiques.

20 Auch diese Teilnehmer entschieden sich für die Fortbewegung auf Rädern. Foto: Claude Piscitelli

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Auch diese Teilnehmer entschieden sich für die Fortbewegung auf Rädern. Foto: Claude Piscitelli Die Petinger Kavalkade hatte internationales Flair. Foto: Claude Piscitelli Viele Menschen hatte es nach Petingen gezogen. Foto: Claude Piscitelli Auch die Jüngsten sind in Petingen willkommen. Foto: Claude Piscitelli Es muss nicht immer zu Fuß sein, auch auf Rädern kann man am Umzug teilnehmen. Foto: Claude Piscitelli Konfettiregen am Sonntag in Petingen. Foto: Claude Piscitelli Ein bunt geschmückter Umzugswagen. Foto: Claude Piscitelli Viele Gruppen hatten an der Kavalkade teilgenommen. Foto: Claude Piscitelli Viele Gruppen hatten an der Kavalkade teilgenommen. Foto: Claude Piscitelli Viele Gruppen hatten an der Kavalkade teilgenommen. Foto: Claude Piscitelli Viele Gruppen hatten an der Kavalkade teilgenommen. Foto: Claude Piscitelli Viele Gruppen hatten an der Kavalkade teilgenommen. Foto: Claude Piscitelli Flaggen aus zahlreichen Ländern waren in Petingen zu sehen. Foto: Claude Piscitelli Der Nachwuchs ist gesichert. Foto: Claude Piscitelli Konfettiregen am Sonntag in Petingen. Foto: Claude Piscitelli Konfettiregen am Sonntag in Petingen. Foto: Claude Piscitelli Konfettiregen am Sonntag in Petingen. Foto: Claude Piscitelli Eine akrobatische Einlage. Foto: Claude Piscitelli Viele Zuschauer hatten den Weg nach Petingen gefunden. Foto: Claude Piscitelli Der Umzug führte um den Stadtkern herum. Foto: Claude Piscitelli

Cette année, les organisateurs de l'association KaGePe ont modifié le parcours du cortège et l'ont principalement fait passer par le centre-ville. La dernière date sur le calendrier des cavalcades - très allégé cette année - est Diekirch, où le défilé a été reporté au 8 mai.

